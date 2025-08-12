ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ବ କ୍ରୀଡାରେ ବଡ ଅଘଟଣ, ପ୍ରତିୟୋଗିତାରେ ଚାଲିଗଲା ଆଥଲେଟଙ୍କ ଜୀବନ

ଚୀନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡା 2025 ରେ ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଇଟାଲୀୟ ଆଥଲେଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।

Mattia Debertolis
italian athlete Mattia Debertolis (Mattia Debertolis insta)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025 at 1:09 PM IST

World Games 2025, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ବ କ୍ରୀଡା ମହାକୁମ୍ଭରେ ବଡ ଅଘଟଣ । ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (Orienteering Competition) ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ ଆଥଲେଟଙ୍କ ଜୀବନ । ମୃତ କ୍ରୀଡାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିଆ ଡେବର୍ଟୋଲିସ୍ (Mattia Debertolis)। ସେ ଚୀନର ଚେଙ୍ଗଡୁରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡା 2025 ରେ ସେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଜକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ମଙ୍ଗଳବାର ମାଟିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 8 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପୁରୁଷ ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଡେବର୍ଟୋଲିସ୍ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚୀନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡା:

ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ । ଯେଉଁଥିରେ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକପ୍ରକାଶ:

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସଂଘ, 2025 ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କମିଟି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ମହାସଂଘ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, 'ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖିତ । ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ' ଏଥିସହ ଆଥଲେଟଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ଟମ୍ ହାଲୋୱେଲ ଗଭୀର ଶୋକପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଏହି ଦୁଃଖଦଘଟଣାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାଟିଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଓରିଏଣ୍ଟେୟାରିଂ ସମୁଦାୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି।'

ମାଟିଆ ଡିବାର୍ଟୋଲିସ୍ ଇଟାଲୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ:

ମାଟିଆ ଡିବାର୍ଟୋଲିସ ଇଟାଲୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ସେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ 2022 ରିଲେରେ ଇଟାଲୀୟ ଦଳ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

