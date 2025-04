ETV Bharat / sports

ଅଭିଶେଖ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ, ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଲା SRH - IPL 2025 SRH BEAT PBKS

Abhishek Sharma Smashes Third Fastest Century By An Indian ( AP )

By ETV Bharat Odisha Team Published : April 12, 2025 at 11:34 PM IST | Updated : April 13, 2025 at 12:03 AM IST 2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉଇଁଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଲଗାତାର 4ଟି ମ୍ୟାଚରେ ହାରିବା ପରେ ଆପିଏଲରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଲା ଏସଆରଏଚ । ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲା ଦଳ । ପୂର୍ବ ପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲେ ବ୍ୟାଟର । ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଇପିଏଲରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ କଲେ ଅଭିଶେଖ ଶର୍ମା । ଆଇପିଏଲର 27ତମ ମୁକାବିଲାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ 8 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ ଟସ ଜିତିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 20 ଓଭରରେ 6 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 245 ରନ କରିଥିଲା । ଜାବାବରେ ହାଇଦ୍ରାବଦ 18.3 ଓଭରରେ 2 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 247 ରନ କରିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବଦର ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ । ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶେଷରେ ଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି । ପଞ୍ଜାବର ଆଇପିଏଲରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ପରାଜୟ ।

ଆଇପିଏଲରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅଭିଶେଖଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓପନର ଆଜି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । 40 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭିଶେଖ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ 39ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଆଇପିଏଲରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ IPLରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଅଛି । ସେ 2010 ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମାତ୍ର 37 ବଲ୍‌ରେ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-GTର ବିଜୟ ଧାରାରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଲା LSG, 6 ଓ୍ବିକେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟ - IPL 2025 LSG BEAT GT 'ଦିସ ଓ୍ବାନ ଇଜ ଫର ଅରେଞ୍ଜ ଆର୍ମି' ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ ଓ ଅଭିଶେଖ । ଉଭୟ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ । ଅଭିଶେଖ ଶତକ ହାସଲ କରି 10 ଛକା ଓ 14 ଚୌକା ବଳରେ 55 ବଲରେ 141 ରନ କରିଥିଲେ । ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ପଡିଆରେ ଏକ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥଖିଲେ । ୟେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା 'ଦିସ ଓ୍ବାନ ଇଜ ଫର ଅରେଞ୍ଜ ଆର୍ମି' (This 1 Is For Orange Army) । ସେହିପରି ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 3ଛକା ଓ 9 ଚୌକା ବଳରେ 37 ବଲରେ ସେ 66ରନ କରିଥିଲେ । କ୍ଲାସେନ ଓ ଇସାନ କିଷାନ ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଆୟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବେକାର ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଧିନାୟକ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ । ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରିନି । 6ଛକା ଓ 6 ଚୌକା ବଳରେ 36ବଲରେ 82 ରନ କରିଥିଲେ ଆୟର । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ 36, ପ୍ରଭାସିମରନ 42, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନି,ଅପରାଜିତ 34 ରନ କରିଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଷ ପଟେଲ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉଇଁଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଲଗାତାର 4ଟି ମ୍ୟାଚରେ ହାରିବା ପରେ ଆପିଏଲରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଲା ଏସଆରଏଚ । ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲା ଦଳ । ପୂର୍ବ ପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲେ ବ୍ୟାଟର । ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଇପିଏଲରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ କଲେ ଅଭିଶେଖ ଶର୍ମା । ଆଇପିଏଲର 27ତମ ମୁକାବିଲାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ 8 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ ଟସ ଜିତିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 20 ଓଭରରେ 6 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 245 ରନ କରିଥିଲା । ଜାବାବରେ ହାଇଦ୍ରାବଦ 18.3 ଓଭରରେ 2 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 247 ରନ କରିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବଦର ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ । ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶେଷରେ ଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି । ପଞ୍ଜାବର ଆଇପିଏଲରେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ପରାଜୟ । ଆଇପିଏଲରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅଭିଶେଖଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓପନର ଆଜି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । 40 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭିଶେଖ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ 39ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଆଇପିଏଲରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ IPLରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଅଛି । ସେ 2010 ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମାତ୍ର 37 ବଲ୍‌ରେ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-GTର ବିଜୟ ଧାରାରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଲା LSG, 6 ଓ୍ବିକେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟ - IPL 2025 LSG BEAT GT 'ଦିସ ଓ୍ବାନ ଇଜ ଫର ଅରେଞ୍ଜ ଆର୍ମି' ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ ଓ ଅଭିଶେଖ । ଉଭୟ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ । ଅଭିଶେଖ ଶତକ ହାସଲ କରି 10 ଛକା ଓ 14 ଚୌକା ବଳରେ 55 ବଲରେ 141 ରନ କରିଥିଲେ । ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ପଡିଆରେ ଏକ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥଖିଲେ । ୟେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା 'ଦିସ ଓ୍ବାନ ଇଜ ଫର ଅରେଞ୍ଜ ଆର୍ମି' (This 1 Is For Orange Army) । ସେହିପରି ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 3ଛକା ଓ 9 ଚୌକା ବଳରେ 37 ବଲରେ ସେ 66ରନ କରିଥିଲେ । କ୍ଲାସେନ ଓ ଇସାନ କିଷାନ ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଆୟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବେକାର ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଧିନାୟକ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ । ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରିନି । 6ଛକା ଓ 6 ଚୌକା ବଳରେ 36ବଲରେ 82 ରନ କରିଥିଲେ ଆୟର । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ 36, ପ୍ରଭାସିମରନ 42, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନି,ଅପରାଜିତ 34 ରନ କରିଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଷ ପଟେଲ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

Last Updated : April 13, 2025 at 12:03 AM IST