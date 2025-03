ETV Bharat / sports

ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍, IPL 2025ରେ LSGର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ - LSG TO FIRST WIN OF IPL 2025

IPL 2025: SRH VS LSG ( IANS Photo )

By ETV Bharat Odisha Team Published : Mar 28, 2025, 1:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)କୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (LSG) ଆଇପିଏଲ୍ 2025ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। ବାମହାତୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ। SRHକୁ 5 ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କଲା LSG SRH ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 191ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି LSGର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରେ ଓପନର୍ ଏଡେନ୍ ମାର୍କ୍ରାମ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ କରି ପାଭେଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବେଶ୍ ସଫଳ ଭାଗିଦାରୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ 43ଟି ବଲରେ 116 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପୁରନ୍ ମାତ୍ର 26 ବଲରେ 70 ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ନିଜସ୍ବ ସ୍କୋର 52 ରନ୍ ବେଳେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣ LSG ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ବାଡୋନି ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରି ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଡେଭିଡ ମିଲର ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସମାଦ ଇନିଂସ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରି LSGକୁ ମାତ୍ର 16.1 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏହି ସଫଳ ରନ୍ ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୂମିକା ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କର ରହିଥିଲା। ପୁରନ 6ଟି ଛକା ଏବଂ 6ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ମାତ୍ର 26 ବଲରେ 70 ରନ୍ ର ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 18ଟି ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅଟେ। ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ହିରୋ ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଥିଲେ। ଠାକୁର 4 ଓଭରରେ 34 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶତକୀୟ ହିରୋ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ, ଠାକୁର ଆଇପିଏଲର ମେଗା ନିଲାମରେ କୌଣସି କ୍ରେତା ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋହସିନ୍ ଖାନଙ୍କ ଆଘାତ ହେତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। SRH ଏକ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ SRH, LSGର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ SRH ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ଅନ୍ୟତମ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ LSG ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କମିନ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 200ରୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପାଭେଲିୟନ ଫେରାଇ SRHର ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାର ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ SRHର ସ୍କୋର ଥିଲା (15/2), ଯାହା ପରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ (47) ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ (32) ମିଳିତ ଭାବେ ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 61 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ SRH ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍କୋର କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଅନିକେତ୍ ବର୍ମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ମାତ୍ର 13 ବଲରେ 36 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କ୍ୟାପଟେନ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ମାତ୍ର 4 ବଲରେ 18 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜସ୍ଥାନକୁ 8 ଓ୍ବିକେଟରେ ହରାଇଲା KKR, କ୍ବିଟେନ ଡେ କକ୍‌ଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ - IPL 2025 KKR BEAT RR