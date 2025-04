ETV Bharat / sports

Published : April 7, 2025

IPL 2025 Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରେ ପଶି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହରାଇଲା ଗୁଜୁରାଟ । ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ବିଜୟ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିପାରିଲା ନାହିଁ ସନ ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 19ତମ ମୁକାବିଲାରେ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଲଗାତାର 3ଟ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଜୁରାଟ । ସେପଟେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ହାରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷରେ ଏସଆରଏଚ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଓ ଗିଲଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛି । 3.2 ଓଭର ବାକି ଥାଇ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଜିଟି । ରବିବାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 152 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ 16.4 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 153 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଦ୍ବିତୀୟରେ ଗୁଜୁରାଟ, ଶେଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ:

