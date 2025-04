ETV Bharat / sports

ପାଞ୍ଚୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଜୟ, ଆଇପିଏଲରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମାହି - LSG VS CSK MATCH

File Photo: Chennai Super Kings ( IANS )

Published : April 15, 2025 at 12:07 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 12:14 AM IST

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରକିଙ୍ଗ୍ସ । ଚେନ୍ନାଇ ଆଗରେ ଥିଲା 167 ଟାର୍ଗେଟ । 19.3 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ । ତେବେ 200ତମ ଆଉଟ କରି ଆଇପିଏଲରେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏମଏସ ଧୋନୀ । ସିଏସକେରୁ ଶିବମ ଦିବେ 41 ରନ, ସାଇକ ରସିଦ 27, ରାଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର 37, ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀ 26 ରନ କରିଥିଲେ । ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମାହି: 43 ବର୍ଷୀୟ ଧୋନୀ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ 200ତମ ଆଉଟ କରି ବିରଳ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି । ଧୋନୀ ଆୟୁଷ ବଦୋନିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ବଦୋନି 17 ବଲରେ 22 ରନ କରିଛନ୍ତି ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାହୁଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ଦଳର ଏହା ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆଇପିଏଲ 2025ର 30ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠr ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କୁ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଖଲିଲ ମାର୍କରାମଙ୍କୁ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ ଆଉଟସ୍ୱିଂର ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମାର୍କରାମ ୬ ରନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍କରାମ ଏହାକୁ ଫ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଲଟି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ମୋଟା ଧାରକୁ ନେଇ କଭର-ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠି ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ହଟିଗଲେ, ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଡାଇଭ୍ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଲେ। File Photo: Lucknow Super Giants (IANS) ପନ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ (LSG), ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ପାଇଁ 167 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ପନ୍ତ 49ଟି ବଲରୁ 4ଟି ଚୌକା ଓ 4ଟି ଛକ୍କା ସହାୟତାରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାବାଦ୍ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୩୦, ଆୟୁଷ ବାଦୋନି ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସମଦ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୨ ଏବଂ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାଡେଜା ଏବଂ ପଥିରଣା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଖଲିଲ ଏବଂ ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IPL ମ୍ୟାଚ୍‌ ବେଳେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଚାଲିଲା ଗୋଇଠା, ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା: ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

