ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ ରୋଶନାରା ପରବିନ

ରୋଶନାରା ପରବିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ।

Rasanara Parwin declares retirement from international and national format
Rasanara Parwin declares retirement from international and national format (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2025 at 6:09 PM IST

Woman cricketer Rasanara Parwin announces retirement ବଲାଙ୍ଗୀର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଓଡିଆ ଝିଅ ରୋଶନାରା ପରବିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି । 2012 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଚୀର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ପାଇଁ ସେ 3ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାରୁ କେବଳ ତିନି ଜଣ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରବିନ ଅନ୍ୟତମ । ନିଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ ବଳରେ କରୁଥିଲେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ । କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Rasanara Parwin declares retirement from international and national format (ETV Bharat Odisha)



ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ରୋଶନାରା ପରବିନ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଭାରତ ତଥା ଓଡିଶା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଓଡିଶାର ତିନି ଜଣ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଯିଏ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ ଓ ମହିଳା ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳରୁ ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ପରବିନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଓଡିଶା ପୂର୍ବାଂଚଳ ଦଳରୁ 150ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

2007ରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପରବିନ । 2012ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ପରବିନ । ସେ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର 15 ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ଓ୍ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ସେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଓ୍ୱିକେଟ ନେଇଥଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର କମାଲ, ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ଶକ୍ତିଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରଞ୍ଜିତା

ସେହିପରି ସେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ୱିକେଟ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ଛଡା ସେ ଓଡିଶା ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ପକ୍ଷରୁ 150ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ମୋଟ 150ରୁ ଅଧିକ ଓ୍ୱିକେଟ ହାସଲ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଖେଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଆହତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପରେ ସେ ପୁଣି କମ୍ ବ୍ୟାକ କରି ଶତାଧିକ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

କ୍ରିକେଟର ରୋଶନାରା ପରବିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପିଲାଟି ଦିନରୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ରୁଚି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଗାଁରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି । ପରେ ମୁଁ 2007 ରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ବଲାଂଗୀରରେ ସେତେବେଳ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ରହି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଯାହାପରେ ମୁଁ ଓଡିଶା ଦଳରୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି । ପରେ 2012ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ।

ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ ଦିବାସୀୟ ମ୍ୟାଚ ଓ ବିଶ୍ୱକପ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି । ପରେ ମୋର କାନ୍ଧରେ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳି ପାରି ନଥିଲି । ହେଲେ ଏହା ପରେ ମୁଁ କମବ୍ୟାକ୍ କରି ଓଡିଶା ଦଳରୁ ଶତାଧିକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ସାରିଛି । କ୍ରିକେଟ ମତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ପଛରେ ମୋ କୋଚ୍ ଅରୁଣ ନାୟକ, ବଲାଂଗୀର କ୍ରିକେଟ ସଂଘ, ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ବେଶ୍ ସହଯୋଗ ରହି ଆସିଛି । ଆଗକୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବି । କୋଚ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରି କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

