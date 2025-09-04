ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ଗୁରୁବାର) ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଅମିତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ 25 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅମିତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ମୋର ଅବସର ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏକ ଖେଳ ଯାହା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ମୋର ଗୁରୁ ଏବଂ ମୋର ଖୁସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଗଣିତ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗର୍ବ, କଷ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ବିସିସିଆଇ, ହରିୟାଣା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ, ମୋ କୋଚ୍, ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ, ଯାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା।"
ଅମିତ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ,"ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତ୍ୟାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଡ଼ିଆରେ ବିତାଇଥିବା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି, ଯାହା ମୋତେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ମୋର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।"
Today, after 25 years, I announce my retirement from cricket — a game that has been my first love, my teacher, and my greatest source of joy.— Amit Mishra (@MishiAmit) September 4, 2025
This journey has been filled with countless emotions — moments of pride, hardship, learning, and love. I am deeply grateful to the BCCI,… pic.twitter.com/ouEzjU8cnp
ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର
2003 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକଦିବସୀୟ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅମିତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ସେ ମୋହାଲିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟି-20 ଡେବ୍ୟୁ 2010 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅମିତ ଭାରତ ପାଇଁ 22ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 40 ଇନିଂସ ଖେଳି 76 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାବାଦ୍ 36 ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 64ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ, ସେ 10 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 16ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର
2008ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମିତ ମିଶ୍ର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 162 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 174 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ତିନିଟି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ସେ ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲର। ଅମିତ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 2008ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ), 2011୧ରେ କିଙ୍ଗସ୍ ଇଲେଭେନ ପଞ୍ଜାବ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍) ଏବଂ 2013ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ରହିଛି।
ସେ 2023ରେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 18 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଜାଭଗଲ୍ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ 2014 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 10 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଅମିତ ମିଶ୍ର 2017ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ IPL ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 29024ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ମିଶ୍ର IPLରେ ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 2008 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ), 2011 ମସିହାରେ କିଙ୍ଗସ ଇଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ) ଏବଂ 2000ମସିହାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ମିଶ୍ରଙ୍କ 25 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଶେଷ ଥିଲା
କ୍ରୀଡା କ୍ୟାରିୟରର କେଉଁ ସଫଳତା କିମ୍ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ? ବୋଲି ପଚରାଯିବା ବେଳେ ଅମିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋହାଲିରେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନିଲ (କୁମ୍ବଲେ) ଭାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଚାପରେ ଥିଲେ କାରଣ ସମଗ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଥିଲା, "ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତି।"
ଅମିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେହି ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନିଲ ଭାଇ ସକାଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବି ଏବଂ ମୋତେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଖେଳିବା ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 8ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରୁ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବଦା ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତାହା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭଲ ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।' କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯେପରି ଅନିଲ ଭାଇ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିଲି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ଏହା କେବେ ମୋ ମନରୁ ଲିଭିବ ନାହିଁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଡା ନିୟମ, କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା BCCI
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସ୍କାମ; ED ଅଫିସରେ ଶିଖର ଧାୱନ