ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ହିମାନୀଙ୍କୁ କଲେ ଜୀବନସାଥୀ - NEERAJ CHOPRA TIES KNOT WITH HIMANI

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ୟାରିୟରର ନୂଆ ଇଂନିସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋୟର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା । ବାଜିଲା ସାହାନାଇ, ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି । ବିବାହ ବେଦୀରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ ନୀରଜ । ହିମାନୀଙ୍କୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥି କରିଛନ୍ତି ସେ । ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ନେଇ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ନିଜେ ଏକ୍ସରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ''ଜୀବନ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ପରିବାର ସହ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆମକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାଠି କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। Bound by love, happily ever after । ନୀରଜ ଲଭ୍‌ ହିମାନୀ । '' ବୋଲି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ ବିଜେତା ନୀରଜ ।

ସୋସିଆଲ ମଡିଆରେ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ନୀରଜ:

ସୋସିଆଲ ମଡିଆ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିବାହର 3ଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନୀରଜ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାନୀ ବିବାହ ଯୋଡା ସାଙ୍ଗକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧି ବେଦୀରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନୀରଜ ଓ ପିଙ୍କ ହ୍ବାଇଟ ରଙ୍ଗର ସେରଓ୍ବାନୀ ପିନ୍ଧି ଥିବା ବେଳେ ହିମାନୀ ଲାଇଟ ପିଙ୍କର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ତେବେ ନୀରଜଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥି ସାଜିଥିବା ହିମାନୀ କଣ କରନ୍ତି ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ।