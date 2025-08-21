ETV Bharat / sports

ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି ଭାରତ, ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ - INDIA VERSUS PAKISTAN

ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍
IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 9:40 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନିଜର ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତଥାପି, ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ। ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ANI କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ କହିଛି?

କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, "ଭାରତର ଉତ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦେଶର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଭାରତ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍ଥାର ନିୟମ ଏବଂ ଆମର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପରସ୍ପରର ଦେଶରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବୁ ନାହିଁ।"

ଏସିଆ କପରେ IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ BCCIର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଏସିଆ କପରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ UAEରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ତା'ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।

