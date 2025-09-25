IND vs WI: ଗିଲ୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ବୁମରାହ, ପାଡିକ୍କଲ ସାମିଲ
ଚାରି ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ରୁ ବାହାର। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ।
Published : September 25, 2025 at 3:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଘରୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପୂର୍ବ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଚାରି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କରୁଣ ନାୟାର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍, ଆକାଶଦୀପ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା କରୁଣ ନାୟାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନାୟାର 25 ହାରରେ କେବଳ 205 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା।
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series 🔽#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
ଏହା ସହିତ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍। ତାଙ୍କୁ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାମିଲନାଡୁ ଖେଳାଳି ନାରାୟଣ ଜଗଦୀସନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକାଶଦୀପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ (ୱିକେଟକିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃିଷ୍ଣା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ନାରାୟଣ ଜଗଦୀସନ (ୱିକେଟକିପର)।
ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ: ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋମେଲ୍ ୱାରିକ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଭାଲାନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍, ଆଲିକ୍ ଆଥାନାସେ, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଟେଗନାରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ, ଶାଇ ହୋପ୍, ଟେଭିନ୍ ଇମଲାଚ୍, ଆଲଜାରି ଜୋସେଫ୍, ଶାମାର ଜୋସେଫ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଫିଲିପ୍, ଖାରି ପିଏରେ, ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- India In Asia Cup 2025 Final: ବାଂଲାଦେଶକୁ 41 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asia Cup 2025 Super 4: ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ