ETV Bharat / sports

ଏସିଆ କପ୍‌ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, 'ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'

ଏସିଆ କପ୍‌ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଖାଳାଳିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇଲେ PBC ଓ ACC ସଭାପତି ।

India Win Asia Cup 2025
India Win Asia Cup 2025 (AP/ PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2025 at 8:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍‌ 2025 ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ । ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବାନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍‌କୁ ହାତେଇ ନେଇଛି ଭାରତ । ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି Xରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି X ପୋଷ୍ଟ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର'କୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଦେଇଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟର ବାଟ ଦେଖାଇବା ସହ ଏସିଆ କପ୍‌ 2025 ଟାଇଟଲକୁ ହାତେଇ ନେଇଛି । ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଶୁଅ ଛୁଟୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ X (ପୂର୍ବର ଟ୍ବିଟର)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର । ଫଳାଫଳ ସମାନ - ଭାରତ ଜିତିଲା ! ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।"

ଟ୍ରଫି ନେଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:

ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ପରେ ନାଟକୀୟତା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନା ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ACC) ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ପରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ ଓ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।

ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇଲେ ACC ମୁଖ୍ୟ:

ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏଏନଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି "ମୋହସିନ ନକଭି, ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, "ଟ୍ରଫି ନେଇ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ"।

ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ... କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ନେଇ ପଳାଇଯିବେ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ... ନଭେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ICC ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଆମେ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

INDIA ASIA CUP 2025 CHAMPION: ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍

ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନ ନେବାରୁ ନକଭି ମଞ୍ଚ ଛାଡି ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଲାଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN IN ASIA CUPMODI TWEET ON INDIA PAK RIVALRYPM MODI ASIA CUP INDIAINDIA BEAT PAKSTAN IN ASIA CUPASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.