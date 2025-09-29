ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, 'ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'
ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଖାଳାଳିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇଲେ PBC ଓ ACC ସଭାପତି ।
Published : September 29, 2025 at 8:07 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବାନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍କୁ ହାତେଇ ନେଇଛି ଭାରତ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି Xରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି X ପୋଷ୍ଟ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର'କୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଦେଇଛି ।
ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟର ବାଟ ଦେଖାଇବା ସହ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟାଇଟଲକୁ ହାତେଇ ନେଇଛି । ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଶୁଅ ଛୁଟୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ X (ପୂର୍ବର ଟ୍ବିଟର)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର । ଫଳାଫଳ ସମାନ - ଭାରତ ଜିତିଲା ! ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।"
ଟ୍ରଫି ନେଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ପରେ ନାଟକୀୟତା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନା ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ACC) ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ପରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ ଓ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇଲେ ACC ମୁଖ୍ୟ:
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏଏନଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି "ମୋହସିନ ନକଭି, ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, "ଟ୍ରଫି ନେଇ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ"।
#WATCH | Mumbai | BCCI Secretary Devajit Saikia says, " we have decided not to take the #AsiaCup2025 trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leaders of Pakistan. So we decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take… pic.twitter.com/ZdFy57obrM— ANI (@ANI) September 28, 2025
ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ... କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ନେଇ ପଳାଇଯିବେ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ... ନଭେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ICC ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଆମେ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନ ନେବାରୁ ନକଭି ମଞ୍ଚ ଛାଡି ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଲାଇଥିଲେ ।
