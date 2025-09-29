INDIA ASIA CUP 2025 CHAMPION: ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁର୍ଣ୍ମାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେଟ ରହିଥିବା ଭାରତ ନବମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଚମକିଲେ ତିଲକ-କୁଲଦୀପ।
Published : September 29, 2025 at 12:44 AM IST
INDIA ASIA CUP 2025 CHAMPION: ଏସିଆ କପ୍ ର 41 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ଏହାକୁ ଭାରତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିଲା। ଏବେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନକରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିନେଇଛି। ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଜିତ ରହିଛି। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଲେ।
India win the Asia Cup 2025 Final in an absolute thriller against Pakistan 😮💨— ICC (@ICC) September 28, 2025
📝: https://t.co/ISyV26V2nB pic.twitter.com/Yhouly8BXz
ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ 2025ର T20 ଫର୍ମାଟ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି। ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଦଳକୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲE। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ସହାୟତାରେ ଭାରତ 19.1 ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 146 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ତିଲକ ବର୍ମା 53 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 69 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଯାହା ଭାରତକୁ 19.4 ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ 150 ରନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
Raw emotions 🔥— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
What it means to win for #TeamIndia 🇮🇳
Scoreboard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#AsiaCup2025 | #Final pic.twitter.com/3gml0uDqe9
ଭାରତ ପାଇଁ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ବିଜୟୀ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ କୋଟ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଲଢ଼ୁଆ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ତିଲକ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ହଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଜୟ ପାଇଁ ଶେଷ ଓଭରରେ 10 ରନ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ଛକ୍କା ମାରି ଥିଲେ। ଏହାପରେ 5 ବଲ୍ ରେ 4 ରନ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହା ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ମମେଣ୍ଟରେ ବିଲକୁଲ ଖେଳିନଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ ଚୌକା ମାରି ବିଜୟ ପାଇଁ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ।
Soaking in all the glory 👏— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
Take a bow Tilak Varma 🫡
Updates ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#TeamIndia | #AsiaCup2025 | #Final pic.twitter.com/fTshWy24ZR
ଭାରତ ଆଗରେ 147 ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲ ସ୍କୋର୍- 146 ରହିଥିଲା। ଏହାସହ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ 147 ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ 19.1 ଓଭରରେ 146 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ସର୍ବାଧିକ 38ଟି ବଲ୍ ରୁ 5ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକ୍କା ସହାୟତାରେ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ ଫଖର ଜମାନ। ସେ 35ଟି ବଲ୍ ରୁ 2ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହ 46 ରନ୍ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asia Cup: 41 ବର୍ଷ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ASIA CUP FINAL: ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢିବେ ଭାରତ-ପାକ୍, 9ଥର ଚମ୍ପିଆନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ