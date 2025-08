ETV Bharat / sports

ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ 374 ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲା ଭାରତ - INDIA VS ENGLAND 5TH TEST

India sets target of 374 runs for England to win the fifth Test at the Oval ( X-ICC )