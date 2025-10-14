ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତର କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍; ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟ
ରାହୁଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 121 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଭାବ ଏହା ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ ଥିଲା।
Published : October 14, 2025 at 10:58 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 11:04 AM IST
INDIA CLEAN SWEEP TEST SERIES AGAINST WEST INDIES: କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ 44ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପହାର। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ କୁ ହ୍ବାଇଟ୍ ୱାସ୍ କରି ଗିଲ୍ ବାହିନୀ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।
𝐆𝐀𝐌𝐄. 𝐒𝐄𝐓. 𝐃𝐎𝐍𝐄 ✅— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
A comfortable 7️⃣-wicket victory for #TeamIndia in Delhi ✌️
With that they take the series 2️⃣-0️⃣ 🏆
Shubman Gill registers his first series win as Captain 👏
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/IwQFHmSQ5O
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 121 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ତିନି ୱିକେଟ ହରାଇ। ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 63 ରନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରୁ ଭାରତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (39) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (13)ଙ୍କ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର 20ତମ ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ 58 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ 6 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ 140 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା।
A victory to savour! 👌— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
KL Rahul provides the finishing touches as #TeamIndia seal the win in Delhi and take the series 2⃣-0⃣ 👏
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/X4iDpGKbTd
ଭାରତ 5 ୱିକେଟ୍ରେ 518 ରନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 248 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ 270 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଭାରତ ତା’ପରେ ଫଲୋଅନ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 390 ରନ୍ କରିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ମୋଟ ଅଗ୍ରଣୀ 120 ରନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ 121 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି।
📸📸— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
A day to cherish for #TeamIndia 🇮🇳
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/w6F6o8h5QY
ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ
ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳ ଅଢେଇ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚକୁ ବିଜୟ ସହ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଓ ବ୍ଯାଟରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ନଖେଳି ବି 140 ରନରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2ଟି ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।
ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ
ଏହା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗତ ସିରିଜରେ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସିରିଜ 2-2ରେ ଡ୍ର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗିଲ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ଧମାକାଦାର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଏବେ ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି।
ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ 2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର 10ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତି ସାରିଛି। ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରମାଗତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ। ଏହି ରେକର୍ଡରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ସମାନ ହୋଇଛି।
