ETV Bharat / sports

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତର କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍; ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟ

ରାହୁଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 121 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଭାବ ଏହା ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ ଥିଲା।

INDIA CLEAN SWEEP TEST SERIES AGAINST WEST INDIES
INDIA CLEAN SWEEP TEST SERIES AGAINST WEST INDIES (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 10:58 AM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA CLEAN SWEEP TEST SERIES AGAINST WEST INDIES: କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ 44ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପହାର। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ କୁ ହ୍ବାଇଟ୍ ୱାସ୍ କରି ଗିଲ୍ ବାହିନୀ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 121 ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ତିନି ୱିକେଟ ହରାଇ। ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 63 ରନ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରୁ ଭାରତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (39) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ (13)ଙ୍କ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର 20ତମ ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ 58 ରନ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ 6 ରନ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ 140 ରନ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା।

ଭାରତ 5 ୱିକେଟ୍‌ରେ 518 ରନ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍‌ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ 248 ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ 270 ରନ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଭାରତ ତା’ପରେ ଫଲୋଅନ୍‌ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ 390 ରନ୍‌ କରିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ମୋଟ ଅଗ୍ରଣୀ 120 ରନ୍‌ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ 121 ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନି ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ

ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳ ଅଢେଇ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚକୁ ବିଜୟ ସହ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଓ ବ୍ଯାଟରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ନଖେଳି ବି 140 ରନରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2ଟି ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ

ଏହା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗତ ସିରିଜରେ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସିରିଜ 2-2ରେ ଡ୍ର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗିଲ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ଧମାକାଦାର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଏବେ ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି।


ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ 2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର 10ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତି ସାରିଛି। ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରମାଗତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ। ଏହି ରେକର୍ଡରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ସମାନ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND VS WI 2ND TEST: ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ବିପ୍ ରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 58 ରନ୍ ଦୂରରେ ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ, ଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ

Last Updated : October 14, 2025 at 11:04 AM IST

TAGGED:

INDIA VS WEST INDIES SECOND TEST
INDIA CLEAN SWEEP TEST SERIES
IND VS WI TEST SERIES 2025
INDIA WEST INDIES TEST SERIES
INDIA WON 2ND TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.