ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏସିଆ କପ 2025କୁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ । ଟି 20 ଫର୍ମାଟର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଦେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । କାହିଁକିନା ସର୍ବାଧିକ 8 ଥର ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 2023ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର କପ୍ କାହାର ହେଉଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଦଳକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବହୁଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।
ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ UAE ଏସିଆ କପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓମାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି:
ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 16 ଟି ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ 8ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ 2000 ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏବଂ 2012 ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏକାଧିକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଭାରତ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 6ଟିରେ ଓ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି ।
ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଥିଲେ ଭାରତୀୟ:
1988 ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଅରସାଦ ଆୟୁବ। ସେହିପରି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର।
ପ୍ରଥମ ଟାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 34 ବର୍ଷ:
1984ରେ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଟାଇ ମ୍ୟାଚ୍ 34 ବର୍ଷ ପରେ 2018ରେ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହଜାଦଙ୍କ 124 ରନ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନବି (64)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ 252/8 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ ରାହୁଲ (60) ଏବଂ ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ (57)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ 49.5 ଓଭରରେ 252 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା:
1986 ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 1986 ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ (1990-91) ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ (2022) ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳିନାହାନ୍ତି ।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳ ଉପରେ...
|Edition
|Year
|Winner
|Runner-up
|Format
|Host
|1st
|1984
|ଭାରତ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ODI
|UAE
|2nd
|1986
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ପାକିସ୍ତାନ
|ODI
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|3rd
|1988
|ଭାରତ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ODI
|ବାଂଲାଦେଶ
|4th
|1990-91
|ଭାରତ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ODI
|ଭାରତ
|5th
|1995
|ଭାରତ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ODI
|UAE
|6th
|1997
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ଭାରତ
|ODI
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|7th
|2000
|ପାକିସ୍ତାନ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ODI
|ବାଂଲାଦେଶ
|8th
|2004
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ଭାରତ
|ODI
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|9th
|2008
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ଭାରତ
|ODI
|ପାକିସ୍ତାନ
|10th
|2010
|ଭାରତ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ODI
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|11th
|2012
|ପାକିସ୍ତାନ
|ବାଂଲାଦେଶ
|ODI
|ବାଂଲାଦେଶ
|12th
|2014
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ପାକିସ୍ତାନ
|ODI
|ବାଂଲାଦେଶ
|13th
|2016
|ଭାରତ
|ବାଂଲାଦେଶ
|T20I
|ବାଂଲାଦେଶ
|14th
|2018
|ଭାରତ
|ବାଂଲାଦେଶ
|ODI
|UAE
|15th
|2022
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ପାକିସ୍ତାନ
|T20I
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|16th
|2023
|ଭାରତ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ODI
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା/ ପାକିସ୍ତାନ