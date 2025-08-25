ETV Bharat / sports

Asia Cup ଫାଇନାଲରେ କେବେ ବି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏହି 2 ଦେଶ - INDIA PAKISTAN IN ASIA CUP

ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏସିଆ କପ 2025 ।

IND VS PAK
IND VS PAK (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏସିଆ କପ 2025କୁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ । ଟି 20 ଫର୍ମାଟର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଦେଉଛି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ । କାହିଁକିନା ସର୍ବାଧିକ 8 ଥର ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 2023ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର କପ୍‌ କାହାର ହେଉଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

India won Asia Cup 2023 beating Sri Lanka in final
India won Asia Cup 2023 beating Sri Lanka in final (AFP)

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଦଳକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବହୁଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।

ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ UAE ଏସିଆ କପ୍‌ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଓମାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...

ASIA CUP 2025
ASIA CUP 2025 (IANS PHOTO)

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି:

ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 16 ଟି ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ 8ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ 2000 ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏବଂ 2012 ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏକାଧିକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଭାରତ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 6ଟିରେ ଓ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି ।

ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଥିଲେ ଭାରତୀୟ:

1988 ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଅରସାଦ ଆୟୁବ। ସେହିପରି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର।

ପ୍ରଥମ ଟାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 34 ବର୍ଷ:

1984ରେ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଟାଇ ମ୍ୟାଚ୍ 34 ବର୍ଷ ପରେ 2018ରେ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହଜାଦଙ୍କ 124 ରନ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନବି (64)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ 252/8 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ ରାହୁଲ (60) ଏବଂ ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ (57)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ 49.5 ଓଭରରେ 252 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ BCCIକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, Dream11 ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ଶେଷ - BCCI ENDS SPONSORSHIP WITH DREAM 11

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ହେଲେ ହେଡ୍ କୋଚ୍

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା:

1986 ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 1986 ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ (1990-91) ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ (2022) ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳିନାହାନ୍ତି ।

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍‌ ବିଜୟୀ ଦଳ ଉପରେ...

EditionYearWinnerRunner-upFormatHost
1st1984ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIUAE
2nd1986ଶ୍ରୀଲଙ୍କାପାକିସ୍ତାନODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
3rd1988ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIବାଂଲାଦେଶ
4th1990-91ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIଭାରତ
5th1995ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIUAE
6th1997ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଭାରତODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
7th2000ପାକିସ୍ତାନଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIବାଂଲାଦେଶ
8th2004ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଭାରତODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
9th2008ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଭାରତODIପାକିସ୍ତାନ
10th2010ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
11th2012ପାକିସ୍ତାନବାଂଲାଦେଶODIବାଂଲାଦେଶ
12th2014ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନODIବାଂଲାଦେଶ
13th2016ଭାରତବାଂଲାଦେଶT20Iବାଂଲାଦେଶ
14th2018ଭାରତବାଂଲାଦେଶODIUAE
15th2022ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନT20Iଶ୍ରୀଲଙ୍କା
16th2023ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା/ ପାକିସ୍ତାନ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏସିଆ କପ 2025କୁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ । ଟି 20 ଫର୍ମାଟର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଦେଉଛି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ । କାହିଁକିନା ସର୍ବାଧିକ 8 ଥର ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 2023ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର କପ୍‌ କାହାର ହେଉଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

India won Asia Cup 2023 beating Sri Lanka in final
India won Asia Cup 2023 beating Sri Lanka in final (AFP)

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଦଳକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବହୁଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।

ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ UAE ଏସିଆ କପ୍‌ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଓମାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...

ASIA CUP 2025
ASIA CUP 2025 (IANS PHOTO)

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି:

ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 16 ଟି ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ 8ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ 2000 ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏବଂ 2012 ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏକାଧିକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଭାରତ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 6ଟିରେ ଓ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି ।

ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଥିଲେ ଭାରତୀୟ:

1988 ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଅରସାଦ ଆୟୁବ। ସେହିପରି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର।

ପ୍ରଥମ ଟାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 34 ବର୍ଷ:

1984ରେ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଟାଇ ମ୍ୟାଚ୍ 34 ବର୍ଷ ପରେ 2018ରେ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହଜାଦଙ୍କ 124 ରନ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନବି (64)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ 252/8 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ ରାହୁଲ (60) ଏବଂ ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ (57)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ 49.5 ଓଭରରେ 252 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ BCCIକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, Dream11 ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ଶେଷ - BCCI ENDS SPONSORSHIP WITH DREAM 11

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ହେଲେ ହେଡ୍ କୋଚ୍

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା:

1986 ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 1986 ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ (1990-91) ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ (2022) ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳିନାହାନ୍ତି ।

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍‌ ବିଜୟୀ ଦଳ ଉପରେ...

EditionYearWinnerRunner-upFormatHost
1st1984ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIUAE
2nd1986ଶ୍ରୀଲଙ୍କାପାକିସ୍ତାନODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
3rd1988ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIବାଂଲାଦେଶ
4th1990-91ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIଭାରତ
5th1995ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIUAE
6th1997ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଭାରତODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
7th2000ପାକିସ୍ତାନଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIବାଂଲାଦେଶ
8th2004ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଭାରତODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
9th2008ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଭାରତODIପାକିସ୍ତାନ
10th2010ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା
11th2012ପାକିସ୍ତାନବାଂଲାଦେଶODIବାଂଲାଦେଶ
12th2014ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନODIବାଂଲାଦେଶ
13th2016ଭାରତବାଂଲାଦେଶT20Iବାଂଲାଦେଶ
14th2018ଭାରତବାଂଲାଦେଶODIUAE
15th2022ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନT20Iଶ୍ରୀଲଙ୍କା
16th2023ଭାରତଶ୍ରୀଲଙ୍କାODIଶ୍ରୀଲଙ୍କା/ ପାକିସ୍ତାନ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP MATCHIND VS PAK HEAD TO HEAD IN ASIA CUPଏସିଆ କପ 2025INDIA PAKISTAN IN ASIA CUP

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.