ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ, ଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜକୁ 140 ରନରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ତିନି ଦିନରେ ସରିଲା ଖେଳ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ।
Published : October 4, 2025 at 2:08 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 2:41 PM IST
IND VS WI 1ST TEST ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ ବିଜୟ । ଅଢେଇ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଶେଷ । ସାନନ୍ଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଓ ବ୍ଯାଟର । ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ନଖେଳିବି 140 ରନରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ରିବନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ । 2ଟି ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ 7 ଓ୍ବିକେଟ ନେଲେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ । ଫଳରେ ଦୁଇ ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଜ ପରାଜୟର ଶିକାର ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଭଳି ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହେଲେ ବ୍ୟାଟର । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଇଣ୍ଡିଜ ସମସ୍ତ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 162 ରନ କରିଥିଲା । ଭାରତ 5 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 448 ରନ କରିଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଇଣ୍ଡିଜ 146 ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ନଖେଳିବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଭୟ ବ୍ୟାଟର ଓ ବୋଲର କମାଲ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ହିଁ ଦଳ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ହିଁ ଭାରତର କେଏଲ ରାହୁଲ, ଜାଡେଜା ଓ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲ୍ର ବଲକୁ ବୋମା ପରି ଭିଙ୍ଗିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଲୟ ହରାଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟର ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ସିରାଜ ସର୍ବାଧିକ 7 ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଜାଡେଜା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶତକ ସହ 4 ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ:
ମ୍ଯାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଜ । କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜୱନକ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 162 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର । ବୋଲରଙ୍କ ଲୟକୁ ଭେଦ କରିନପାରି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ 50 ରନ କରିବାକୁ କେହିବି ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ । ଜଷ୍ଟିନ ଗ୍ରାଭେସ ସର୍ବାଧିକ 32 ରନ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପଟେନ ରୋଷ୍ଟନ ଚେସ 24 ରନ ଓ ସାଇ ହୋପ 26 ରନ କରିଥିଲେ । ଆଉ କେହିବି ବ୍ୟାଟର 20 ଟପି ପାରିନଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି 4ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବୁମରା 3 ଓ କୁଳଦୀପ 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ:
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଜ ବୋଲରଙ୍କୁ ଧୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର । ଲଗାତାର ଦେଢ ଦିନ ପିଚ୍କୁ କବଜା କରି ଦଳଶର 3 ଖେଳାଳି ଶତକ ମାରିଥିଲେ । କେଏଲ ରାହୁଲ 100 , ଧ୍ରୂବ ଜୁରେଲ 125 ଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅପରାଜିତ 104 କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅଧିନାୟକ ଗିଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଇଣ୍ଡିଜ ପାଖରେ ସହଜ ହୋଇନଥିଲା । ଗତକାଲି 5 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 448 ରନରେ ଅଟକିଥିଲା ଦଳ । ଅଲଆଉଟ ନହୋଇବି ଇଣ୍ଡିଜକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ।
ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ:
ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ପାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପଡିଆରେ । ଭାରତୀୟ ବୋଲର ପୁଣଇ ଥରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ କେହିବି ଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟର 40 ରନ ପାର କରିପାରିନଥିଲେ । 146 ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଜ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 3, ଜାଡେଜା 4, କୁଳଦୀପ 2 ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।