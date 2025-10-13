IND VS WI 2ND TEST: ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ବିପ୍ ରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 58 ରନ୍ ଦୂରରେ ଭାରତ
ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ କାରିବିଆନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଶତକ, ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲା।
Published : October 13, 2025 at 9:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସିରିଜ୍ କ'ଣ 'ପ୍ରହସନ' ହେବ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଥିବା କାରିବିଆନମାନେ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ? ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହୋଇନଥିଲା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ, ବିଶେଷକରି ଫଲୋ-ଅନ୍ ପରେ କାରିବିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତଥାପି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶେଷରେ ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଏନ୍ ଲାରାଙ୍କ ଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସିରିଜ୍ ହାରିବାଠାରୁ ହାତ ମିଳାଇବା ଦୂରତାରେ ଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 248 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 390 ରନ୍ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଇନିଂସ ପରାଜୟକୁ ଏଡାଇ ଭାରତକୁ 121 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଜବାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ସ୍କୋର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ 63 ରନ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳାଫଳ ପଞ୍ଚମ ଦିନକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 58 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କ୍ରିଜରେ କେଏଲ ରାହୁଲ 25 ରନ୍ ଓ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 30 ରନ୍ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 8 ରନ୍ କରି ପାଭେଲିଅନ୍ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଏବଂ ଶାଇ ହୋପ୍ ଙ୍କ ଶତକ କାରିବିଆନ୍ ଦଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 350 ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭସ୍ ଏବଂ ଜାଡେନ୍ ସିଲାସ୍ ଙ୍କ ଦଶମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 79 ରନର ଭାଗୀଦାରି, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ 400 ରନର ନିକଟତର କରାଇଥିଲା। ନିମ୍ନ କ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭାଗୀଦାରି ଦଶମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ। ସିଲାସ୍ 32 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଭସ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (50) ହାସଲ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲିର ଅପରାଜିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଏବଂ ଶାଇ ହୋପ୍ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 177 ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଦିନରେ 87 ରନରେ ଅପରାଜିତ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ କାରିବିଆନ ଓପନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ 115 ରନ୍ କରି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ହୋପ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରେଡ-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 103 ରନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସର୍ବାଧିକ ତିନିଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। କାରିବିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ 390 ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
121 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଭାରତ ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହରାଇଥିଲା। ବାମହାତୀ ଓପନର ଜୋମେଲ ୱାରିକାନ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 8 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦିନର ଅବଶିଷ୍ଟ 16.3 ଓଭରରେ, ଅନ୍ୟ ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଦିନ ଶେଷରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ 63 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସିରିଜ ଜିତିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କେବଳ 58 ରନ୍ ରହିଛି।
