IND vs WI 2nd Test: 518 ରନ୍ ରେ ଭାରତର ଇନିଂସ ଘୋଷଣା, ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଶତକ

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ 44 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ 129 ରନ୍‌ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2025 at 3:43 PM IST

IND vs WI 2nd Test Day 2: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 518 ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ 44 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ 129 ରନ୍‌ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

518 ରନ୍ ରେ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତ

ଭାରତୀୟ ଦଳ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 518 ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ 44 ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଅପରାଜିତ 129 ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ 16 ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର 10ମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ୱାର୍କିନ୍ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଚେଜ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଜୟସ୍ୱାଲ 175 ରନ୍ କରି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ ଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ 325 ରନରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ନିଜସ୍ବ ସ୍କୋର୍ 43 ରନ ଓ ଭାରତ 416 ରନରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଭାରତର ମୋଟ ସ୍କୋର 427 ରନ୍ ଥିଲା। ଗିଲ 75 ରନ୍ ଏବଂ ଜୁରେଲ 7 ରନ୍ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ କିପରି ଥିଲା?

ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ଅପରାଜିତ 173 ରନ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 22 ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 90 ଓଭରରେ କେବଳ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 318 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ 87 ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 193 ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ 58 ରନ୍ ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ 251 ରନ୍ ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗିଲ୍ 20 ରନ୍ ଏବଂ ଜୟସୱାଲ୍ 173 ରନ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ଜୋମେଲ୍ ୱାରିକାନ୍ ଉଭୟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ୱିଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 2 ୱିକେଟ ହରାଇ 87 ରନ୍ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ 10 ଓ ଟାଗେନାରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ 34 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ୱିକେଟ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଟାଗେନାରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ, ଆଲିକ୍ ଆଥାନାଜେ, ସାଇ ହୋପ୍, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଟେଭିନ୍ ଇମଲାଚ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ସ, ଜୋମେଲ୍ ୱାରିକାନ୍, ଖାରୀ ପିଏରେ, ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଫିଲିପ୍, ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସ

ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ୍, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ (ୱିକେଟକିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ

