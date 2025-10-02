IND vs WI 1st Test: ଟସ୍ ଜିତିଲା ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ଭାରତ, ସିରାଜ ନେଲେ ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ
ଅହମ୍ମଦାବଦାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Published : October 2, 2025 at 10:10 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ଓ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ । ଅହମ୍ମଦାବଦାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଜ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସିରିଜ । ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଜକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ପୁରା ରଣନୀତି ସହ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ।
A look at our Playing XI for 1st Test 👇👇— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Live - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/vt56jhxj9d
23 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସୁଛି:
23 ବର୍ଷ ହେଲା 25 ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚରେ ଭାରତ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 2002ରେ ଭାରତକୁ 155 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ଯାଚରେ ୱେଭେଲ୍ ହିଣ୍ଡସଙ୍କ ଶଥକ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଇଣ୍ଡିଜକୁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା । 2023ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ଭାରତ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
ଭାରତ ଏକାଦଶ:
ଯଶସ୍ବି ଜୟଶ୍ବାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଓ୍ବାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ନିତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ।
Mohammed Siraj strikes as India draw first blood.— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
An excellent catch by Dhruv Jurel behind the stumps.
Chanderpaul departs for a duck.
Live - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank | @mdsirajofficial pic.twitter.com/d6eigM8xYB
ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏକାଦଶ:
ଟାଜେନେରାଇନ୍ ଚାନ୍ଦପାଲ୍, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ, ଆଲିକ୍ ଆଥାନାଜେ, ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ, ଶାଇ ହୋପ୍ , ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜଷ୍ଟିନ ଗ୍ରୀଭସ୍, ଜୋମେଲ ୱାରିକାନ୍, ଖାରୀ ପିରେ, ଜୋହାନ ଲେନ୍, ଜୟଡେନ ସିଲ୍ସ
ହେଡ ଟୁ ହେଡ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦଳ 100 ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଧିକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 30ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 23ଟି ଜିତିଛି, 47ଟି ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀj ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅକ୍ଟୋବର10ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-INDIA ASIA CUP 2025 CHAMPION: ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ବ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ଯୁଗଳ କିଶୋର