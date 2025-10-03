ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ଶତକ ଲଗାଇଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି, ଟେଷ୍ଟରେ ଓ୍ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଜୁରେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରୀ
2ୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 286 ରନରେ ଆଗରେ ରହିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରେ ରହିଛି ଆହୁରି 5ଟି ଓ୍ବିକେଟ ।
IND vs WI 1st Test Day 2 INDIA LEAD BY 286 RUNS IN THE FIRST INNINGS DURING DAY 2 STUMPS ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ-ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭୀରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବ୍ୟାଟରଙ୍କ କମାଲ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 3 ବ୍ୟାଟର । ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ, ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟର ଏକ ନମ୍ବର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦମଦାର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟରେ ଜୁରେଲ ପ୍ରଥମ ଶତକ ମାରିଥିବା ବେଳେ କେଏଲ ରାହୁଲ 11ତମ ଏବଂ ଜାଡେଜା 6ଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 286 ରନ ଆଗରେ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଓ୍ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ 162 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଦ୍ୱୀତୟ ଦିନରେ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ସ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ 5 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 448 ରନ ସ୍କୋର କରିଛି । ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଭାରତ-ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ।
ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ମାରିଲେ ଜୁରେଲ-
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଟିମରେ ଚଳିତ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓ୍ବିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ । ଇନଫର୍ମ ଓ୍ବିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଟିମରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରିନାହାଁନ୍ତି ଜୁରେଲ । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦର୍ଶନୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଜୁରେଲ । 210 ବଲ ଖେଳି 125 ରନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିଲେ 15ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି । ଶତକ ମାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଜୁରେଲ । ତେବେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 325 ରନ ଥିବା ବେଳେ 5ମ ଓ୍ବିକେଟ ଭାବେ ଜୁରେଲଙ୍କ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଥିଲା ।
ଟେଷ୍ଟରେ ଓ୍ବିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟରଙ୍କ କମାଲ-
ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟିମରେ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି ଓ୍ବିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର । ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶେଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁରରେ ଦଳ ପାଇଁ କମାଲ କରିଥିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ । ତେବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଇନିସ ଖେଳିବାରେ ପଛରେ ପଡି ନାହାଁନ୍ତି ଜୁରେଲ । ଧ୍ରୁବ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 36.42 ଆଭରେଜରେ 350 ରନରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ଏଥରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି । 2024ରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଜୁରେଲ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ସ୍କୋର 3 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 188 ରନ ଥିବା ସମୟରେ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଜୁରେଲ । ତେବେ ରାହୁଲ ସହିତ ମିଶି ଭାରତର 200 ସ୍କୋର ରନ ପାର ହେବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ରାହୁଲ । ପରେ ଜୁରେଲଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିଜରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ ଜାଡେଜା । ତେବେ ଦିନର ଶେଷ ସେସନରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ ଜୁରେଲ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ରାଞ୍ଚିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 90 ରନର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଜୁରେଲ ।
ଟେଷ୍ଟରେ ଜୁରେଲଙ୍କ ବିରଳ ରେକର୍ଡ-
3ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି ଜୁରେଲ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିଟେର ଏମଏସ ଧୋନୀ ଏବଂ ଫାରୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ଏହା ସହିତ 2025ରେ ଭାରତୀୟ ଓ୍ବିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଟେଷ୍ଟରେ 3ୟ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମାରିଥିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ।
ଷଷ୍ଠ ଶତକ ମାରିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା-
ଟେଷ୍ଟରେ ଜାଡେଜା ଷଷ୍ଠ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜରେ କମାଲ କରିଥିବା ଇନଫର୍ମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପୁଣି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବ୍ୟାଟରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଇଂନିସରେ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଓ୍ବିକେଟ ପାଇନଥିଲେ ବି ବ୍ୟାଟିଂରେ ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । 176 ବଲରୁ 104 ରନ ସ୍କୋର କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଜାଡେଜା । ସେ 6ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
11ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ମାରିଲେ ରାହୁଲ-
ଟେଷ୍ଟର ନିଜର 11ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓପନର ବ୍ୟାଟର କେଏଲ ରାହୁଲ । ଚଳିତ ମ୍ୟାଚରେ 197ଟି ବଲ ଖେଳି 100 ରନର ଦମଦାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି 12ଟି ଚୌକା । 9 ବର୍ଷ ପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ମାରିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ ।
2025ରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 3ୟ ଥର ପାଇଁ 3 ଶତକ-
ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଡସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 2025ରେ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଗିଲ ଏବଂ ପନ୍ତ ଶତକ ମାରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୁଣି ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗିଲ୍, ଜାଡେଜା ଏବଂ ଓ୍ବାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଶତକ ମାରିଥିଲେ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛି ଭାରତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ । ରାହୁଲ, ଜାଡେଜା ଏବଂ ଜୁରେଲ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 3 ଶତକ ।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶ-
ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ଟେଗେନରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଆଲିକ୍ ଆଥାନାଜେ, ବ୍ରାଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ, ଶାଇ ହୋପ୍ (ୱିକେଟକିପର), ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରିଭସ୍, ଜୋମେଲ୍ ୱାରିକାନ୍, ଖାରି ପିଏରେ, ଜୋହାନ୍ ଲାଇନ୍, ଜୟଡେନ୍ ସିଲ୍ସ