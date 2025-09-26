IND vs SL: ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର ଫୋର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁକାବିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପର ଅନ୍ତିମ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ । ଏପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ।
Published : September 26, 2025 at 4:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ 2025 ସୁପର ଫୋର ଷ୍ଟେଜର ଆଜି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ । ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ଅନ୍ତିମ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ହେବ । ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଚାରିଥ୍ ଅସଲଙ୍କାଙ୍କ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭାରତ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ-
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 31 ଟି T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 21ଟି ଜିତିଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି । ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ।
Spinning them in a tizzy! 😵💫— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
Kuldeep Yadav has had a dream run in the tournament so far, accounting for 1️⃣2️⃣ wickets at a healthy clip, topping the wickets chart this season. 💪#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/nT6wmye3nH
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ-
ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପିଚ୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇ ଥାଏ । ଏହି ପିଚରେ ସ୍ଲୋ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି । ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପିଚରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ ସ୍କୋର କରିବା କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଏହି ପିଚରେ ବ୍ୟାଟର ସେଟ୍ ହୋଇଗଲେ ବଡ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରିବେ ।
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଫୋକସରେ-
ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୨୪୮), ଶୁଭମନ ଗିଲ (୧୧୧) ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା (୯୫) ରନ ଏସିଆ କପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ଇଂନିସ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ବୋଲିଂରେ ଭାରତ ପାଇଁ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବଲ୍ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାଙ୍କ ନାମରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା (୧୫୪) ଏବଂ କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ (୧୨୨) ବ୍ୟାଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ବଲ୍ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 7 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।
Runaway train Abhishek 🤯— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
The 🇮🇳 opener has been the epitome of consistency and power hitting, having amassed 2️⃣4️⃣8️⃣ runs so far, a fair distance ahead of his closest competition. ⚡️#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/4XoUISNPZ4
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Asia Cup ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢେଇ
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ଭାବ୍ୟ 11 ଖେଳାଳି-
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ) / ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ / ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଯଶ୍ରୀପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ପୃଥମ୍ ନିସଙ୍କା, କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), କାମିଲ ମିଶ୍ରା, କୁସାଲ ପେରେରା, ଚାରିଥ ଆସଲଙ୍କା (ଅଧିନାୟକ), ଦାସୁନ୍ ଶାନକା, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରାଙ୍ଗା, ଡୁନିଥ୍ ୱେଲ୍ସଲି, ଚାମିରା, ନୁୱାନ୍ ଥିଶାରା