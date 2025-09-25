ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମରେ ICCରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା BCCI
ଉସକାଇବା ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ହାରିସ ରୌଫ ଓ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିସିସିଆଇ ।
Published : September 25, 2025 at 9:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ମଧ୍ୟରେ ଉସକାଇବା ଭଳି ଆଚରଣ । ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲା ବିସିସିଆଇ । ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଉସକାଇବା ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ହାରିସ ରୌଫ ଓ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ଏକ ବିଶେଷସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବିସିସିଆଇ ବୁଧବାର ଏହି ଦୁଇ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ଇମେଲ ପାଇଛି ।
ଯଦି ରୌଫ ଓ ସାହିବଜାଦା ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅସ୍ବିକାର କରନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଇସିସିରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ । ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥି ପାଇଁ ଏଲିଟ ପ୍ୟାନେଲର ରେଫରୀ ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡିପାରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିସିବିର ଅଭିଯୋଗ:
ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ପିସିବି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଟନ୍ୟାସନାଲ ପାରେଣ୍ଟ ବଡିଙ୍କ ନିକଟେରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ସାମିଲ ଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ରୀକୃତ ଓ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଥିଲେ । ପିସିବି କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ । କିନ୍ତୁ ଟେକନିକ ଭାବେ ଏହା ଦେଖିବା ମଧ୍ଯ ପଡିବ, ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା?
21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ରୌଫ ଭାରତୀୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ଉଡିବା ପରେ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିବା ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ । ସେ ହାତରେ 6-0 ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇ ପରିହାସ କରିଥିଲେ । ରୌଫ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତୀ ଓପନର ଶୁବମନ ଓ ଅଭିଷେଖ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ବ୍ଯାଟର ଏହାର ଜବାବ ବି ଦେଇଥିଲେ ।
ସେହି ସମାନ ମ୍ୟାଚରେ ସାହିବଜାଦା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟକୁ ଗନ୍ ପରି ଧରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସତେବେଳେ ସେହି ଗେଶ୍ଟର ଏକ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ମୁଁ ଉତ୍ସବ ମନାଏ । ସେ ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ହଠାତ ଆସିଲେ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା କଲି । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । "
ଆଇସିସି ନିଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆଇସିସି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଏ ତେବେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
