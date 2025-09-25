ETV Bharat / sports

ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମରେ ICCରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା BCCI

ଉସକାଇବା ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ହାରିସ ରୌଫ ଓ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିସିସିଆଇ ।

ndia's Abhishek Sharma talks to Pakistan's Haris Rauf during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 21, 2025
ndia's Abhishek Sharma talks to Pakistan's Haris Rauf during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 21, 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ମଧ୍ୟରେ ଉସକାଇବା ଭଳି ଆଚରଣ । ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲା ବିସିସିଆଇ । ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଉସକାଇବା ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ହାରିସ ରୌଫ ଓ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ଏକ ବିଶେଷସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବିସିସିଆଇ ବୁଧବାର ଏହି ଦୁଇ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ଇମେଲ ପାଇଛି ।

ଯଦି ରୌଫ ଓ ସାହିବଜାଦା ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅସ୍ବିକାର କରନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଇସିସିରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ । ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥି ପାଇଁ ଏଲିଟ ପ୍ୟାନେଲର ରେଫରୀ ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡିପାରେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିସିବିର ଅଭିଯୋଗ:

ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ପିସିବି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଟନ୍ୟାସନାଲ ପାରେଣ୍ଟ ବଡିଙ୍କ ନିକଟେରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ସାମିଲ ଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ରୀକୃତ ଓ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଥିଲେ । ପିସିବି କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ । କିନ୍ତୁ ଟେକନିକ ଭାବେ ଏହା ଦେଖିବା ମଧ୍ଯ ପଡିବ, ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା?

21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ରୌଫ ଭାରତୀୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ଉଡିବା ପରେ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିବା ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ । ସେ ହାତରେ 6-0 ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇ ପରିହାସ କରିଥିଲେ । ରୌଫ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତୀ ଓପନର ଶୁବମନ ଓ ଅଭିଷେଖ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ବ୍ଯାଟର ଏହାର ଜବାବ ବି ଦେଇଥିଲେ ।

ସେହି ସମାନ ମ୍ୟାଚରେ ସାହିବଜାଦା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟକୁ ଗନ୍‌ ପରି ଧରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସତେବେଳେ ସେହି ଗେଶ୍ଟର ଏକ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ମୁଁ ଉତ୍ସବ ମନାଏ । ସେ ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ହଠାତ ଆସିଲେ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା କଲି । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । "

ଆଇସିସି ନିଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆଇସିସି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଏ ତେବେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-Asia Cup 2025 Super 4: ପାକ୍ ବ୍ୟାଟର ଫରହାନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଗନ୍ ଗେଶ୍ଚର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-Asia Cup 2025 Super 4: ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAK ASIA CUP ROWBCCI COMPLAINPAKISTANI CRICKETER HARIS RAUFSAHIBZADA FARHANIND VS PAK ASIA CUP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.