ଇଂଲଣ୍ଡର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ; ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ଚେଜ, ଟିମ୍‌ ଗିଲଙ୍କ 5 ଶତକ ବ୍ୟର୍ଥ - IND VS ENG FIRST TEST

ind vs eng first test ( AP )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 25, 2025 at 7:54 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 8:34 AM IST 3 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲିଡ୍ସ ହେଡିଂଲି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ । ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍‌ ଚେଜ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 371 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚେଜ କରି ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ । ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 373 ରନ ହାସଲ କରି 5 ଓ୍ବିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଦଳ । ଅନ୍ୟପଟେ 5 ଶତକ ସତ୍ବେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲିଂ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ଡିଂ ହେତୁ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଭାରତକୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ୍‌ ଚେଜ୍‌। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ୍‌ ଚେଜ୍‌ ମଧ୍ୟ।ଏହା ସହିତ, ଏହା ହେଡିଂଲିରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ ଚେଜ୍ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ 2019୯ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ ଚେଜ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତା'ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 359 ରନର ସଫଳ ରନ ଚେଜ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ହାରିଲା ଭାରତ: ରୋହିତଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଭାରତ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 71 ରନ କରିଥଲା ଓ ଦ୍ବିତୀୟରେ ଇଂନିସରେ 364 ରନ କରିଥଲା । 5ଟି ଶତକ ଦୁଇ ଇଂନିସରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇାରିନାହି । ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରମଥ ଇନିଂସରେ 465 ଓ ଦ୍ବିତୀୟରେ 373 ରନ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷେ କରିନେଇଛି । ରୋହିତ ଓ କୋହିଙ ବିନା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥଲା । 5ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ହାରିଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ । ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା ଭାରତର 5 ଶତକ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଶୁବମନ ଦିଲ, ଜୟସ୍ବାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ଋଷଭ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତର ନିମ୍ନ କ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ସେତେଟା ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ବୋଲିଂ ପ୍ରଭାବିହୀନ ସହ ବେପାରୁଆ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ।

ଡକେଟ ଏବଂ ରୁଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ 10 ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 350 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବେନ୍ ଡକେଟ 149 ରନ୍‌ର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତ ଠାରୁ ବିଜୟ ଛଡାଇ ଆଣିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଡକେଟ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଭାରତର ବିଜୟର ଆଶା ମଉଳିଥିଲା । ଜୋ ରୁଟ୍ ଏକ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଖେଳି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଭାରତ ଡକେଟ ଏବଂ ତା’ପରେ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ-471 ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 113 ଓଭରରେ 10 ୱିକେଟ ହରାଇ 471 ରନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 101 ରନର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ 147 , ରିଷଭ ପନ୍ତ 134 ରନ କରିଥିଲେ। କେଏଲ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ 42ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଜୋଶ ଟାଙ୍ଗ 4-4 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ -465 ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 10 ୱିକେଟ ହରାଇ 100.4 ଓଭରରେ 465 ରନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତ 6ରନର ଲିଡ୍ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଲି ପୋପ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 137 ବଲ୍‌ରେ 106 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍99 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜେମି ସ୍ମିଥ୍ 40 ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ବକ୍ସ 38 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୁମରା 24.4 ଓଭରରେ 83 ରନ୍ ଦେଇ 4ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 5ମେଡେନ୍ ଓଭର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ 3 ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ -364 ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୯୬ ଓଭରରେ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୬୪ ରନ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୩୭୧ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ, କେଏଲ ରାହୁଲ137, ରିଷଭ ପନ୍ତ 140 118 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଟେଷ୍ଟର ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ୱିକେଟକିପର ଏବଂ ଭାରତର 7ମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ ଏବଂ ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍ 3-3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ସୋଏବ୍ ବଶିର 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ -373 ଇଂଲଣ୍ଡ 90.3 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 373 ରନ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ବେନ୍ ଡକେଟ। ସେ 170 ବଲ୍‌ରେ 21 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ସହାୟତାରେ 149 ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ୟାକ୍ କ୍ରାଉଲି 65ରନ୍‌ର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ 51 ବଲ୍‌ରେ 4 ଚୌକା ସହିତ 33 ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ଜେମି ସ୍ମିଥ୍ ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ରୁଟ୍ 3 ରନ୍‌ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ,ସ୍ମିଥ୍ ୪୪ ରନ୍‌ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସ୍ମିଥ୍ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର 2-2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁୃ-ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ଟେଷ୍ଟର 3 ଦିନ କଳା ପଟି ପିନ୍ଧିଲେ ଖେଳାଳି - PLAYERS WEARING BLACK ARMBANDS

