ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି - NATIONAL SPORTS POLICY 2025

National Sports Policy: ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ବିଲ୍ 2025 ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
Published : August 15, 2025

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଭାରତର ବିକାଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି 2025 ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ମାନସିକତାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି,"ବିକାଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦେଶର ପରିବାରରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଖେ, ମୋର ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛୁ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା। ସ୍କୁଲରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ - ଏହା ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଫିଟନେସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବିକାଶ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବା ବିଷୟରେ ହେଉ। ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଏହି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।"

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି 2025?

1 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି (NSP 2025)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ବିଲ୍ 2025 ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି 2025 ଭାରତକୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ପଥ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

