ED Summons Suresh Rain,ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ED)ର ନୋଟିସ । ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆଜି ରାଇନାଙ୍କୁ ସମନ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଇଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା ହେବ । ରାଇନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ପ୍ରମୋସନ ମାମଲା:
ଏହି ମାମଲା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBET ର ପ୍ରମୋସନ ସହିତ ଜଡିତ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସୁରେଶ ରାଇନା ଏହି ଆପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ED ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଏହି ଆପ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ତାହା ଜଣାପଡିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମନ:
ଇଡି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏପରି ଅନେକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା କିମ୍ବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟିକସ ଫାଙ୍କିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଆପ୍ସକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଥି ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ରାଣା ଦଗ୍ଗୁବତୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ସମେତ 25 ଜଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଅଭିନେତା ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିବା କହିଥିଲେ। ତଥାପି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ED ଦ୍ୱାରା ସମନ କରାଯାଇଛି। FIRରେ ଅଭିନେତା ମାଞ୍ଚୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅନନ୍ୟା ନାଗାଲ୍ଲା ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଆଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖୀ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଇଡି ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଭାରତ ପାଇଁ 18 ଟି ଟେଷ୍ଟ, 221 ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 78 ଟି 20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ IPL ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି।
