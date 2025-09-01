ETV Bharat / sports

ମାଲାମାଲ ହେବ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳ; ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରେକର୍ଡ ୪.୪୮ ମିଲିୟନ ଡଲାର କଲା ICC - WOMENS WORLD CUP PRIZE MONEY

2023 ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ।

ICC Women's World Cup winning team to get record USD 4.48 million
ICC Women's World Cup winning team to get record USD 4.48 million (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 3:03 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ପୂର୍ବ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ତୁଳନାରେ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ 13.88 ମିଲିୟନ ଡଲାର (122.55 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ 2022ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହି ପରିମାଣ 3.5 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ 297 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।

ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପର ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ICC ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପରେ 10 ମିଲିୟନ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶିଠାରୁ ଅଧିକ। ଯାହା ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ରଣନୀତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ବିବେଚନା କରିବାର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳ?

ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସ୍କରଣର ବିଜେତା ଦଳକୁ 4.48 ମିଲିୟନ ଡଲାର (39.55 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ଯାହା 2022ରେ ବିଜେତା ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 1.32 ମିଲିୟନ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଅପେକ୍ଷା 239 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ରନର୍ସଅପ୍ ଦଳକୁ 2.24 ମିଲିୟନ ଡଲାର (19.77 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଉଭୟ ପରାଜିତ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ 1.12 ମିଲିୟନ ଡଲାର (9.88 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦିଆଯିବ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେତା ଦଳକୁ $34,314 ମିଳିବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ $700,000 ଏବଂ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ $280,000 ମିଳିବ।

ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନଜର

2025 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଗୌହାଟିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କ’ଣ କହିଲେ ଜୟ ଶାହ?

ଆଇସିସି ସଭାପତି ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ସରଳ, ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଖେଳକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ଆମର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଥ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।"

ICC Women's World Cup winning team to get record USD 4.48 million
