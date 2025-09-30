ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025: ଆଜିଠୁ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ...ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ମହାକୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 2ରେ ଖେଳାଯିବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ମହାକୁମ୍ଭ । ଭାରତରେ ଆଜିଠୁ ଖେଳାଯିବ ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ 2025 । ବିଶ୍ୱକପର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଗୌହାଟୀର ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ତେବେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତନ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ।
ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ । ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସଙ୍ଗୀତ, ଗ୍ଲାମର ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯିବ । ଗାୟିକା ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆକର୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ । ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ 4ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବେ । ତା’ପରେ ନଭେମ୍ବର ୨ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି- ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ।
ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ତାଲିକା-
ଏହା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ର 13ତମ ସଂସ୍କରଣ । ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7 ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିବାବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡ 4 ଥର ଜିତିଛି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଥର ଜିତିଛି । ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତି ନାହିଁ । ଭାରତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ତେଣୁ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ।
ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ-
ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 30ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କେବଳ 26 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ 11 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
ବିଶ୍ୱକପର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ Jio Hotstar ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପୁରସ୍କାର ରାଶି-
ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପାଇଁ 122.55 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଇସିସି । ଯାହା ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ଚାରି ଗୁଣା ଅଧିକ । ବିଜେତା ଦଳ 39.55 କୋଟି, ରନର୍ସ ଅପ ଦଳ 19.77 କୋଟି ଏବଂ ଦୁଇ ପରାଜିତ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଦଳ 9.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ବାଡ୍-
ଭାରତ-
ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟକ), ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଦନା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ପ୍ରତୀକ ରାୱଲ, ହାର୍ଲେନ ଦେଓଲ, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗୁସ୍, ରିଚା ଘୋଷ, ଉମା ଛତ୍ରୀ, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ସ୍ନେହ ରାଣା, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରାଧା ଯାଦବ, ଅମନଜୋତ କୌର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-
ଆଲିସା ହେଲି (ଅଧିନାୟକ), ଡାର୍ସି ବ୍ରାଉନ୍, ଏଶ୍ ଗାର୍ଡନର୍, କିମ୍ ଗାର୍ଟ, ହେଥର ଗ୍ରାହାମ୍, ଆଲାନା କିଙ୍ଗ, ଫୋବି ଲିଚଫିଲ୍ଡ, ତାଲିଆ ମ୍ୟାକଗ୍ରାଥ, ସୋଫି ମଲିନେକ୍ସ, ବେଥ ମୁନି, ଏଲିସେ ପେରି, ମେଗାନ ଶଟ, ଆନ୍ନାବେଲ ସଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ଜିଆ ୱୋଲହମ
ପାକିସ୍ତାନ-
ଫାତିମା ସାନା (ଅଧିନାୟକ), ମୁନିବା ଅଲି ସିଦ୍ଦିକି (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଆଲିଆ ରିଆଜ, ଡାଏନା ବାଗ, ଇମାନ ଫାତିମା, ନାଶ୍ରା ସୁନ୍ଦର, ନାଟାଲିଆ ପରଭେଜ, ଓମାଇମା ସୋହେଲ, ରମିନ ଶାମିମ, ସାଦାଫ ଶାମା, ସାଦିଆ ଇକବାଲ, ଶଓ୍ୱଲ ଜୁଲଫିକର, ସିଡ୍ରା ଅମିନ, ସିଦ୍ଧ୍ରା ନୱାଜ, ସଇଦା ଅରୋବ ଶାହା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା-
ଲଉରା ଭୋଲଭାରଡର୍ଟ (ଅଧିନାୟକ), ଆୟାବୋଙ୍ଗା ଖାକା, କ୍ଲୋ ଟ୍ରାଏନ୍, ନାଡିନ୍ ଡି କ୍ଲାର୍କ, ମାରିଜାନେ କାପ୍, ତାଜମିନ୍ ବ୍ରିଟ୍ସ, ସାଇନାଲୋ ଜାଫଟା, ନନ୍କୁଲୁଲେକୋ ମଲାବା, ଆନେରୀ ଡର୍କେନ୍, ଆନ୍ନାକେ ବୋଶ, ମାସାବାଟା କ୍ଲାସ୍, ସୁନେ ଲୁସ୍, କରାବୋ ମେସୋ, ଟୁମି ସେଖୁସୁହୁନ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-
ଚାମାରି ଆଟାପାଟା, ହାସିନି ପେରେରା, ବିଷ୍ମୀ ଗୁନାରାଥନେ, ହର୍ଷଥା ସମରୱିକ୍ରମା, କାଭେଶା ଦିଲହରୀ, ନୀଲକ୍ଷିକା ସିଲଭା, ଅନୁଷ୍କା ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଇମେଶା ଦୁଲାନି, ଦେବମୀ ବିହାଙ୍ଗା, ପିୟୁମି ଭାଟସାଲା, ଇନୋକା ରାଣାୱେରା, ସୁଗନ୍ଦିକା ଦାସାନାୟାକରା, ଉଦଶିକା ମାଡିକାକିରା
ବାଂଲାଦେଶ-
ନିଗର ସୁଲତାନା ଜୋଟି (ଅଧିନାୟକ), ନାହିଦା ଅଖତର, ଫରଜାନା ହକ, ରୁବିୟା ହାଇଦର ଜେଲିକ୍, ଶର୍ମିନ୍ ଅଖତର ସୁପଟା, ଶୋବାନା ମୋସ୍ତାରୀ, ରିତୁ ମୋନି, ଶର୍ନା ଅଖତର, ଫାହିମା ଖାତୁନ୍, ରାବେୟା ଖାନ୍, ମାରୁଫା ଅଖତର, ଫରିହା ଇସଲାମ ତ୍ରିଷ୍ଣା, ଶାନଜିଦା ଅଖତି ମାଗଲା
ଇଂଲଣ୍ଡ-
ନାଟ୍ ସ୍କିଭର୍-ବ୍ରଣ୍ଟ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଏମ୍ ଆର୍ଲଟ୍, ଟମି ବିମୋଣ୍ଟ, ଲରେନ୍ ବେଲ୍, ଆଲିସ୍ କ୍ୟାପସି, ଚାର୍ଲି ଡିନ୍, ସୋଫିଆ ଡଙ୍କଲି, ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ୍, ଲରେନ୍ ଫିଲର୍, ସାରା ଗ୍ଲେନ୍, ଆମି ଜୋନ୍ସ, ହେଥର ନାଇଟ୍, ଏମା ଲ୍ୟାମ୍, ଲିନ୍ସି ସ୍ମିଥ୍, ଡାନି ୱାଏଟ୍-ହୋଜ୍
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ-
ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସୁଜି ବେଟ୍ସ, ଇଡେନ୍ କାରସନ୍, ଫ୍ଲୋରା ଡିଭୋନଶାୟର, ଇଜି ଗେଜ୍, ମ୍ୟାଡି ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ରୁକ୍ ହଲିଡେ, ବ୍ରି ଇଲିଙ୍ଗ୍, ପଲି ଇଂଲିସ୍, ବେଲା ଜେମ୍ସ, ମେଲି କେର୍, ଜେସ୍ କେର, ରୋଜେମାରି ମେୟାର, ଜର୍ଜିଆ ପଲିମର୍, ଲିଆ ତାହୁହୁ
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 କ୍ରୀଡାସୂଚୀ-
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30: ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (ଗୌହାଟୀ)
ଅକ୍ଟୋବର 1: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଇନ୍ଦୋର)
ଅକ୍ଟୋବର 2: ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର 3: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ଗୌହାଟୀ)
ଅକ୍ଟୋବର 4: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର 5: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର 6: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ଇନ୍ଦୋର)
ଅକ୍ଟୋବର 7: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ଗୌହାଟୀ)
ଅକ୍ଟୋବର 8: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର 9: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ବିଶାଖାପାଟଣା)
ଅକ୍ଟୋବର 10: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ଗୌହାଟୀ)
ଅକ୍ଟୋବର 11: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର 12: ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (ବିଶାଖାପାଟଣା)
ଅକ୍ଟୋବର 13: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ବିଶାଖାପାଟଣା)
ଅକ୍ଟୋବର 14: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର ୧୫: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର ୧୬: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ବିଶାଖାପାଟଣା)
୧୭ ଅକ୍ଟୋବର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର ୧୮: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର ୧୯: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ (ଇନ୍ଦୋର)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ନଭି ମୁମ୍ବାଇ)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୧: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୨: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ (ଇନ୍ଦୋର)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩: ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ନଭି ମୁମ୍ବାଇ)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୪: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (କଲମ୍ବୋ)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୫: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ଇନ୍ଦୋର)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (ବିଶାଖାପାଟଣା)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬: ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ନଭି ମୁମ୍ବାଇ)
ଅକ୍ଟୋବର ୨୯: ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ
ଅକ୍ଟୋବର ୩୦: ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ (ନଭି ମୁମ୍ବାଇ)
ନଭେମ୍ବର ୨: ଫାଇନାଲ୍