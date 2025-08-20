Hockey Asia Cup 2025: ବିହାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଲାଇନଅପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଯେପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଓମାନ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓହରି ଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ।
ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓହରି ଯାଇଛି
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ତିର୍କୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
"ଏସିଆ କପ୍ ଏସୀୟ ହକିରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମନା କରିନାହିଁ; ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି... ଓମାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓହରି ଯାଇଛି," ଦିଲୀପ କୁମାର ତିର୍କୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ANIକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପରେ ଖେଳୁନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଫେଡେରେସନ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ," ବୋଲି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହକି ଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
Schedule for Asia Cup Men's Hockey in India announced | India, Japan, China, Kazakhstan in Pool A. Malaysia, Korea, Bangladesh and Chinese Taipei in Pool B. pic.twitter.com/AbPRu7ChLq— ANI (@ANI) August 19, 2025
ଏସିଆ କପ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଓମାନ
ପାକିସ୍ତାନ ତିନିଥର ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ୧୯୮୨ରୁ ୧୯୮୯ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ସଂସ୍କରଣ ଜିତିଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୨୬, ଓମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ସଂସ୍କରଣ ଖେଳିଛି ଏବଂ ୫ମ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ତଳେ ଶେଷ କରିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନଙ୍କୁ ବଦଳ ଦଳ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି
ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଓମାନକୁ ବଦଳାଇବେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ୨୯ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୧୧ଟି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏସିଆ କପରେ କେବେ ୫ମ ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନାହିଁ। କାଜାଖସ୍ତାନ (ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୮୧) ୧୯୯୩ ସଂସ୍କରଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପରେ ଖେଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐈𝐍! 🔒— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 20, 2025
Presenting our Harmanpreet Singh-led team for the upcoming Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey pic.twitter.com/Jw8BXyTC7e
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍
ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଏକ 18 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକର ହରମପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ।
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ
- ଗୋଲକିପର: କ୍ରିଷନ ବି ପାଠକ, ସୁରଜ କରକେରା
- ଡିଫେଣ୍ଡର: ସୁମିତ, ଜର୍ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଯୁଗରାଜ ସିଂହ
- ମିଡଫିଲ୍ଡର: ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ରାଜ କୁମାର ପାଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ
- ଫରୱାର୍ଡ: ମନଦୀପ ସିଂହ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ଅଭିଷେକ, ସୁଖଜିତ ସିଂହ, ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ
ଆଠଟି ଦଳକୁ ନେଇ ହେବାକୁଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଚୀନ ବିପକ୍ଷ ଖେଳ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଆଠଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ପୁଲରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲ୍- ଏ ରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ଜାପାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଲ୍- ବି ରେ ମାଲେସିଆ, କୋରିଆ, ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସୁପର 4ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବେ।
ଏହି ମହାଦେଶୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଏସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବିଜେତା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ପାଇବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚମକିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ