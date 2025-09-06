ETV Bharat / sports

ASIA CUP HOCKEY 2025; ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ବିହାର ରାଜଗିରରେ ହକିର ରୋମାଞ୍ଚ। ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କାଲି କୋରିଆ ସହ ମୁକାବିଲା।

ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BSSA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 11:14 PM IST

ରାଜଗିର (ବିହାର): ଶନିବାର ବିହାରର ରାଜଗିରସ୍ଥିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ ହକି 2025ର ନବମ ଦିନ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସାରା ଦିନ ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାଜାଖସ୍ତାନ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେକୁ ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା କରି ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୋରିଆ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାଲେସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିନର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

ଚୀନ୍‌କୁ 7-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ

ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍‌କୁ 7-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚୀନ୍‌କୁ 7-0ରେ କ୍ଲିନ୍‌ ସୁଇପ୍‌ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୟେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍‌ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବା ଦଳ 2026ରେ ବେଲଜିୟମ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ହକି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ।

କାଜାଖସ୍ତାନ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେକୁ 6-4ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି:

ଆଜିର ଦିନଟି କାଜାଖସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସୁପର ଫୋର୍‌ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାଜାଖସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଆଜିମତେ ଡୁୟସେଙ୍ଗଜେ ପଡ଼ିଆରେ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକାକୀ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଆଲଟିନବେକ୍ ଆଟକ୍ଲିଭ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏକ ଗୋଲ ଯୋଡିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ପାଇଁ ସୋଙ୍ଗ-ୟୁ-ସି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେଙ୍ଗ ୟୁ ଚାଙ୍ଗ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କାଜାଖସ୍ତାନ 6-4ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଜୟୀ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ।

ସୁପର-4 ରେ କୋରିଆ ମାଲେସିଆକୁ 4-3ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା:

ସୁପର ଫୋର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କୋରିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ସମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ମାଲେସିଆକୁ ସମାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୋରିଆ ଏହାର ସୁଯୋଗକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ପୁଞ୍ଜି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ 4-3 ଗୋଲରେ ଜିତିଥିଲା।

କୋରିଆ ପାଇଁ ହେହୋଙ୍ଗ କିମ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସିଓଙ୍ଗ ଓହ ଏବଂ ଜୁଙ୍ଗଜୁନ୍ ଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାଲେସିଆ ପାଇଁ ସୟଦ କୋଲାନ, ଫିଟ୍ରି ସାରି ଏବଂ ଆଇମାନ ରୋଜେମି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇପାରି ନଥିଲେ।

ଭାରତ-ଚୀନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର:

ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଜୋରଦାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

