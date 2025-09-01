ETV Bharat / sports

ଏସିଆ କପ୍ ହକିରେ ଭାରତର ସୁପର ସୋ ଜାରି; ସୁପର 4 ପୂର୍ବରୁ ଆଜି କାଜାଖସ୍ତାନ ସହ ମୁକାବିଲା - HOCKEY ASIA CUP 2025

HOCKEY ASIA CUP 2025ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର।

ଭାରତ ଜାପାନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା
ଭାରତ ଜାପାନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 8:08 AM IST

3 Min Read

ପାଟନା/ରାଜଗିର: HOCKEY ASIA CUP 2025ରେ ଭାରତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚୀନ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଜାପାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା କାଜାଖସ୍ତାନ ସହ ହେବ। ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ସୋମବାର ଦିନ ତା’ର ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାଜାଖସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ସୁପର 4ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

ଭାରତ ଜାପାନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା

ଏସିଆ କପ୍ ହକିରେ ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ରାଜଗିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦିନଟି ଚୀନ୍ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍ 13-1 ଗୋଲରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ମନଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 3-2 ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ପଥ ମଜବୁତ କରିଛି।

ଭାରତ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ରୋମାଞ୍ଚ:

ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆରମ୍ଭରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟ୍‌ରେ ହିଁ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର 3:16 ମିନିଟ୍‌ରେ ମନଦୀପ ସିଂହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ଦେଇ ଭାରତକୁ 1-0ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 4:41 ମିନିଟ୍ ରେ, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ 2-0ର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିଥିବା ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକମାନେ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଏବଂ 'ହରମନପ୍ରୀତ, ମନଦୀପ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ର 37ତମ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଥିଲା।

ଜାପାନର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜାପାନ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ​​କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଲକିପର ଏକ ମହାନ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି 37:13 ମିନିଟ୍ ରେ ଜାପାନର ଖେଳାଳି କୋସେଇ କାୱାବେ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋରକୁ 2-1 କରି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତା'ର ଲୟ ହରାଇ ନଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷରେ 44:56 ମିନିଟ୍ ରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ କରି ଭାରତକୁ 3-1ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ।

ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର
ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର (ETV Bharat)

ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି: ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜାପାନ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି 58:57 ମିନିଟରେ, କୋସେଇ କାୱାବେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଲ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍କୋର 3-2 ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ମିନିଟରେ ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍କୋର୍ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା। ଶେଷ ସିଟି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ କରତାଳି ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ ବରଂ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ରଣନୀତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିଥିଲେ।

ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର
ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର (ETV Bharat)

ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ:

ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ମନଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ। ଭାରତ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଚୀନ୍‌ର ବଡ଼ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନକୁ ମଜବୁତ କରିଛି।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ:

ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଆୟୋଜକ ଭାରତ, ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୀନକୁ 4-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ। ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର 3-3ରେ ବରାବର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି 4-3ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୁମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ।

ହକି ଏସିଆ କପର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ
ହକି ଏସିଆ କପର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ (ETV Bharat)

ଆଜି ଭାରତ- କାଜାଖସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା

ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ସୋମବାର ଦିନ ତା’ର ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାଜାଖସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ସୁପର 4ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପରିବେଶ:

ରବିବାର ରାଜଗିରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ୍ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପିଲା, ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିପୁଳ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଭାରତ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଢୋଲ ଶବ୍ଦ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏବଂ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଳି ମାରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025: ଫେଡେରରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନାଡାଲ-ଜୋକୋଭିକ୍ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ଜାନିକ୍ ସିନର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାହିଁକି ପାଳିତ ହୁଏ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ

ପାଟନା/ରାଜଗିର: HOCKEY ASIA CUP 2025ରେ ଭାରତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚୀନ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଜାପାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା କାଜାଖସ୍ତାନ ସହ ହେବ। ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ସୋମବାର ଦିନ ତା’ର ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାଜାଖସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ସୁପର 4ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

ଭାରତ ଜାପାନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା

ଏସିଆ କପ୍ ହକିରେ ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ରାଜଗିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦିନଟି ଚୀନ୍ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍ 13-1 ଗୋଲରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ମନଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 3-2 ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ପଥ ମଜବୁତ କରିଛି।

ଭାରତ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ରୋମାଞ୍ଚ:

ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆରମ୍ଭରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟ୍‌ରେ ହିଁ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର 3:16 ମିନିଟ୍‌ରେ ମନଦୀପ ସିଂହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ଦେଇ ଭାରତକୁ 1-0ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 4:41 ମିନିଟ୍ ରେ, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ 2-0ର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିଥିବା ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକମାନେ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଏବଂ 'ହରମନପ୍ରୀତ, ମନଦୀପ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ର 37ତମ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଥିଲା।

ଜାପାନର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜାପାନ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ​​କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଲକିପର ଏକ ମହାନ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି 37:13 ମିନିଟ୍ ରେ ଜାପାନର ଖେଳାଳି କୋସେଇ କାୱାବେ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋରକୁ 2-1 କରି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତା'ର ଲୟ ହରାଇ ନଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷରେ 44:56 ମିନିଟ୍ ରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ କରି ଭାରତକୁ 3-1ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ।

ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର
ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର (ETV Bharat)

ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି: ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜାପାନ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି 58:57 ମିନିଟରେ, କୋସେଇ କାୱାବେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଲ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍କୋର 3-2 ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ମିନିଟରେ ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍କୋର୍ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା। ଶେଷ ସିଟି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ କରତାଳି ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ ବରଂ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ରଣନୀତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିଥିଲେ।

ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର
ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ଚୀନ୍ ପରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପ୍ପର (ETV Bharat)

ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ:

ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ମନଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ। ଭାରତ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଚୀନ୍‌ର ବଡ଼ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନକୁ ମଜବୁତ କରିଛି।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ:

ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଆୟୋଜକ ଭାରତ, ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୀନକୁ 4-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ। ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର 3-3ରେ ବରାବର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି 4-3ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୁମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ।

ହକି ଏସିଆ କପର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ
ହକି ଏସିଆ କପର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ (ETV Bharat)

ଆଜି ଭାରତ- କାଜାଖସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା

ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ସୋମବାର ଦିନ ତା’ର ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାଜାଖସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ସୁପର 4ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପରିବେଶ:

ରବିବାର ରାଜଗିରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ୍ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପିଲା, ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିପୁଳ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଭାରତ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଢୋଲ ଶବ୍ଦ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏବଂ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଳି ମାରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025: ଫେଡେରରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନାଡାଲ-ଜୋକୋଭିକ୍ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ଜାନିକ୍ ସିନର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାହିଁକି ପାଳିତ ହୁଏ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ

For All Latest Updates

TAGGED:

HOCKEY ASIA CUP 2025ASIA CUP HOCKEY 2025 IN RAJGIRINDIAN HOCKEY TEAMINDIA VS JAPANHOCKEY ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.