Hockey Asia Cup 2025 Final: ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢିବେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, କେମିତି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ ?

ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30 ମିନିଟରେ ବିହାରର ରାଜଗିରିରେ ଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୟୁନିଭରସିଟି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।

Indian hockey team
Indian hockey team (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 3:14 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 3:47 PM IST

ପାଟନା: ଆଜି ପୁରୁଷ ହକି ଏସିଆ କପ୍‌ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ । ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ । ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30 ମିନିଟରେ ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୟୁନିଭରସିଟି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । କିଏ କାହାକୁ ମାତ୍‌ ଦେଇ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରଫି ହାତଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ନା ପଞ୍ଚମ ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ ଭାରତ ? ସୁପର 4 ଷ୍ଟେଜରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।

ହେଡ ଟୁ ହେଡ ରେକର୍ଡ:

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ 22 ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି । ଭାରତ 10ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 10ଟି ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ରହିଛି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ 2021ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।

ହକି ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ...

କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ?

ରାଜଗିରରେ ଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୟୁନିଭରସିଟି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30 ମିନିଟରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।

କେଉଁ ଚ୍ଯାନେଲରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଲାଇଭ ଦେଖି ପାରିବେ ?

ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହକି ଏସିଆ କପ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ସୋନି ଲାଇଭରେ ଦେଖି ପାରିବେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ । ଏଥି ସହ ଟିଭିରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ନେଟଓ୍ବାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ।

ଭାରତ 2ଟି ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ସହ ସୁପର 4 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହ 4 ପଏଣ୍ଟ ରଖି ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ମାଲେସିଆ ଓ ଚୀନ୍‌ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ।

