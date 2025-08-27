ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଆମେରିକା ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ, ଶୁଳ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବ। କାରଣ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଛି। ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ରାତି ୧୨:୦୧ରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।
ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସମୀକ୍ଷକ ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନୋଭାବ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଭଲ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ସୁଯୋଗର ଫାଏଦା ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହି ଶୁଳ୍କରୁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।'
I don't understand economics and political manoeuvring too well but what I do know very well is that good teams emerge stronger in the face of adversity because players rise to the occasion. I am bullish about Indian industry and its capability and I would like to believe our…— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 26, 2025
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିର ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଏବେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ଉପରେ 59 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଗଦି ଉପରେ 52.3 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତଥାପି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଭାରତ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 27ରୁ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୋଟ ଶୁଳ୍କ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
