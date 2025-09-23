ETV Bharat / sports

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଭେଙ୍କଟେସ ପ୍ରସାଦ

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ବେଢା ପରିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2025 at 12:56 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 1:13 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ପେସ୍ ବୋଲର ଭେଙ୍କଟେସ ପ୍ରସାଦ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଭେଙ୍କଟେଶ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ବେଢା ପରିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଭେଙ୍କଟେସ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁକିଛି। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଭେଙ୍କଟେସ ପ୍ରସାଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଟିମରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭଳି ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ଲେୟାର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇ ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଜୀବନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ଏବେ ଆସୁଥିବା ଯୁବ ଓ ନୂଆ ଖେଳାଳି ମାନେ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତକୁ ସଫଳତା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। " ସେପଟେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନକରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ବ ନଦେଇ ଖେଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ପେସ୍ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଭେଙ୍କଟେସ ପ୍ରସାଦ। 2002ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିଲା ସେ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । 2007ରପ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ କୋଚ ରହିଥିଲେ । 2008 ଓ 2018 ଆଇପିଏଲରେ କିଙ୍ଗ୍ସ ଇଲେଭେନ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆରସିବି ଦଳର ବୋଲିଂ କୋଚ ରହିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : September 23, 2025 at 1:13 PM IST

