ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କ୍ଲାର୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ନାକରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି । ୪୪ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଏହି ରୋଗରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ।
ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର-
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ୍ଲାର୍କ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଛି । କ୍ଲାର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚର୍ମ କର୍କଟ ଏକ ପ୍ରକୃତ ରୋଗ, ବିଶେଷକରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି । ଆଗୁଆ ପ୍ରତିଶେଧକ ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିଥିଲେ ।"
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ୧୧୫ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୨୪୫ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିବା କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କପାଳରୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ଛାତିରୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବେସାଲ୍ ସେଲ୍ କାର୍ସିନୋମା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କ୍ଲାର୍କ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇବା କାରଣରୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖେଳାଳି ସବୁଜ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାନ କିମ୍ବା ମୁହଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାଁନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ହାତର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଉପର ବାହୁ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ ।"
କ୍ଲାର୍କ ୭୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୩୯ଟି ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୩-୧୪ରେ ଦଳକୁ ୫-୦ ଆସେସ୍ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୫ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୩ରେ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ଏବଂ ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ମ କର୍କଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର-
