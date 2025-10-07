ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା, 3 ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ବାଦ୍
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଅକ୍ଟୋବର 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଇଲେଟେରାଲ ସିରିଜ।
Published : October 7, 2025 at 5:20 PM IST
Australia squad against India: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ତାର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ODI ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ODI ସିରିଜରେ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରୁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛି। ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁଶାଗ୍ନେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ପିଠିର ନିମ୍ନ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠା ଫ୍ରାକ୍ଚରରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ T20I ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖିଛି, ଏବଂ ସେ ODI ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁଶାଗ୍ନେଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି।
https://t.co/8z0xuRENBZ | #AUSvIND pic.twitter.com/cdLQYkpFQn— cricket.com.au (@cricketcomau) October 7, 2025
ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଫେରିଛନ୍ତି
ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ODI ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାମେରନ ଗ୍ରୀନ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ପୂର୍ବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ଖେଳି ନଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖାଯିବେ। ତଥାପି, ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ T20 ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଆଶେସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍କ T20I ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ODI ଦଳ
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ODI ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଖେଳାଳି ତାଲିକା କିଛି ଏପରି ରହିଛି- ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ, ଆଲେକ୍ସ କେରୀ, କୁପର କନୋଲି, ବେନ୍ ଡୋର୍ଶୁଇସ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, କାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋଶ ହାଜଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ରେନଶା, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା
ଦଳକୁ ଫେରିଲେ: ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ରେନଶା, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ
ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ: ଆରୋନ୍ ହାର୍ଡି, ମାଥ୍ୟୁ କୁହେମାନ୍, ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁସାଗ୍ନେ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟି-20 ଦଳ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଟି-20 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥନ ଏଲିସ୍ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ସିନ୍ ଆବଟ୍ଟ, ଜାଭିୟର୍ ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ବେନ୍ ଡାର୍ଶ୍ୱିସ୍, ନାଥାନ୍ ଏଲିସ୍, ଜୋସ୍ ହାଜଲେଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହାନେମାନ, ମିଚେଲ ଓୱେନ, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା
ଦଳକୁ ଫେରିଲେ: ନାଥାନ୍ ଏଲିସ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍
ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ: ଆଲେକ୍ସ କେରୀ, ଜୋସ୍ ଫିଲିପ୍
https://t.co/8z0xuRENBZ | #AUSvIND pic.twitter.com/H3wwPFkPO0— cricket.com.au (@cricketcomau) October 7, 2025
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ
ODI ଦଳ
ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଧୃବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଯଶସ୍ବୀ ଜୈଶୱାଲ
ଟି -20 ଦଳ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ, ଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ; ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ଭାର; ରୋହିତ-କୋହଲି ଇନ୍, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ୍