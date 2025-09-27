ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ, 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ଫାଇନାଲ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ ।
Published : September 27, 2025 at 7:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ । 41 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାକ୍ । ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଫାଇଟ ହେବ ଟାଇଟ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ । ଚଳିତ ଥର କିଏ ହାତେଇବ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରଫି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
41 ବର୍ଷ ଓ 16 ସିଜିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ-ପାକ୍ ଫାଇନାଲ:
First Finalist 🔐— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
India have booked their berth in the Final and are guaranteed to take the field on Sunday, with an opportunity to fight for Asian glory! ✨#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/izrkkmtYFC
ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ର 16ଟି ଯାକ ସିଜିନରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବି ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦୁଇ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ 11 ତମ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଷଷ୍ଠତମ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 8 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 2 ଥର ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି । ଭାରତ ନବମ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଥର ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ତୃତୀୟ ଥର ଦୁଇ ଦଳ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ:
ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭାରତ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା । ଗ୍ରୁପ 4ରେ ମଧ୍ଯ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ଯରେ ଫାଇଟ ହୋଇଥିଲା 6 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । ସେପଟେ ଭାରତ ଏହି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜୟ ରହି ଟ୍ରପି ନେଇଯିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି । ସୁପର 4ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
Please welcome our second finalists - PAKISTAN! 👏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
The Men in Green rose to the occasion & in the process, booked a date with arch-rivals India in the Grand Final! 🏆#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JnVSp1UVnP
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲେ?
1984ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ହୋଇଥିଲା । ଉଦଘାଟନି ସିଜିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେହିପରି 1988, 1990, 1995, 2010, 2016,2018 ଏବଂ 2023ରେ ଭାରତ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ 2002, 2012ରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବ ।
ଭାରତର ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଫାଇନାଲ:
ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବେ । 2016ରେ ଭାରତ ଟି20 ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା, 2022ରେ ଟି20 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ପାକ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଭାରତ ଦ୍ବୀତୟ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ।