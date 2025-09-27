ETV Bharat / sports

ଏସିଆ କପ୍‌ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ, 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ-ପାକ୍‌ ଫାଇନାଲ

ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସିଆ କପ୍‌ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ ।

first time in 41 years india vs pakistan final match in asia cup history
first time in 41 years india vs pakistan final match in asia cup history (Etv Bharat)
Published : September 27, 2025 at 7:21 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍‌ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ । 41 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାକ୍‌ । ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଫାଇଟ ହେବ ଟାଇଟ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସିଆ କପ୍‌ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀ । ଚଳିତ ଥର କିଏ ହାତେଇବ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରଫି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।

41 ବର୍ଷ ଓ 16 ସିଜିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ-ପାକ୍‌ ଫାଇନାଲ:

ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍‌ର 16ଟି ଯାକ ସିଜିନରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବି ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦୁଇ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଏସିଆ କପ୍‌ ଇତିହାସରେ ଭାରତ 11 ତମ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଷଷ୍ଠତମ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ 8 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 2 ଥର ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି । ଭାରତ ନବମ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଥର ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ତୃତୀୟ ଥର ଦୁଇ ଦଳ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ:

ଲିଗ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭାରତ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା । ଗ୍ରୁପ 4ରେ ମଧ୍ଯ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ଯରେ ଫାଇଟ ହୋଇଥିଲା 6 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । ସେପଟେ ଭାରତ ଏହି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜୟ ରହି ଟ୍ରପି ନେଇଯିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛି । ସୁପର 4ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଏସିଆ କପ୍‌ ଜିତିଥିଲେ?

1984ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସିଆ କପ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଉଦଘାଟନି ସିଜିନରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେହିପରି 1988, 1990, 1995, 2010, 2016,2018 ଏବଂ 2023ରେ ଭାରତ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ 2002, 2012ରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବ ।

ଭାରତର ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଫାଇନାଲ:

ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବେ । 2016ରେ ଭାରତ ଟି20 ଏସିଆ କପ୍‌ ଜିତିଥିଲା, 2022ରେ ଟି20 ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ପାକ୍‌ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଭାରତ ଦ୍ବୀତୟ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ।

