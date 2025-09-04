ETV Bharat / sports

ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସ୍କାମ; ED ଅଫିସରେ ଶିଖର ଧାୱନ - ED SUMMONS SHIKHAR DHAWAN

ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଆଜି ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲା ଇଡି ।

SHIKHAR DHAWAN
SHIKHAR DHAWAN (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 12:42 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 12:47 PM IST

1 Min Read

ED SUMMONS SHIKHAR DHAWAN ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ED)ର ସମନ । ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି ଇଡି । ଆଜି ଦିନ 11 ଟାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇଡି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ।

ଇଡି ଅଫିସରେ ଶିଖର ଧାୱନ:

ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 1xBet ନାମକ ଏକ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଫେଡେରାଲ୍ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ । 39 ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ED ଏହି ଆପ୍ ସହିତ ଧାଓ୍ବନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ।

ରାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ସମନ କରିଥିଲା:

ଏଜେନ୍ସି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକେ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ବେଟିଂ ଆପ୍‌ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନୋଟିସ କରିଥିଲା ।

ଧାୱନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର:

ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଧାଓ୍ବନ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 34 ଟେଷ୍ଟ, 167 ଦିନିକିଆ ଓ 68ଟି ଟି 20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଶିଖର। 167ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ 6,793 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 17ଟି ଶତକ ଓ 39ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି । ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ସେ 34ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 2315 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 7ଟି ଶତକ ଓ 5ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି 20 ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ 68ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 1759 ରନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 11ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି । ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଧାୱନ 122 ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 8499 ରନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 25ଟି ଶତକ ଓ 29ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ EDର ସମନ - ED SUMMONS SURESH RAINA

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା; ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲେ ଧାଓ୍ବନ, 'କାର୍ଗିଲରେ ହରାଇଥିଲୁ...' - DHAWAN ON SHAHID AFRIDI

ED SUMMONS SHIKHAR DHAWAN ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ED)ର ସମନ । ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି ଇଡି । ଆଜି ଦିନ 11 ଟାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇଡି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ।

ଇଡି ଅଫିସରେ ଶିଖର ଧାୱନ:

ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 1xBet ନାମକ ଏକ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଫେଡେରାଲ୍ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ । 39 ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ED ଏହି ଆପ୍ ସହିତ ଧାଓ୍ବନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ।

ରାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ସମନ କରିଥିଲା:

ଏଜେନ୍ସି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକେ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ବେଟିଂ ଆପ୍‌ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନୋଟିସ କରିଥିଲା ।

ଧାୱନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର:

ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଧାଓ୍ବନ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 34 ଟେଷ୍ଟ, 167 ଦିନିକିଆ ଓ 68ଟି ଟି 20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଶିଖର। 167ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ 6,793 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 17ଟି ଶତକ ଓ 39ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି । ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ସେ 34ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 2315 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 7ଟି ଶତକ ଓ 5ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି 20 ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ 68ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 1759 ରନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 11ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି । ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଧାୱନ 122 ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 8499 ରନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 25ଟି ଶତକ ଓ 29ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ EDର ସମନ - ED SUMMONS SURESH RAINA

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା; ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲେ ଧାଓ୍ବନ, 'କାର୍ଗିଲରେ ହରାଇଥିଲୁ...' - DHAWAN ON SHAHID AFRIDI

Last Updated : September 4, 2025 at 12:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER CRICKETER SHIKHAR DHAWANSHIKHAR DHAWAN IN ED OFFICEILLEGAL BETTING APP CASESHIKHAR DHAWAN CRICKET CAREERED SUMMONS SHIKHAR DHAWAN

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.