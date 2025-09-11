ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ଗଢିଛନ୍ତି ମାଣିଆ ସାର l ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ l
Published : September 11, 2025 at 10:15 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Kishore mania the ageless mentor of cricket ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସକାଳର କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ । ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ, କିପିଂ, କ୍ୟାଚ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି କ୍ରିକେଟର । ଏପଟେ ହାତ ଧରି ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଏବଂ ଫୁଟଓ୍ବାର୍କ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ କିଶୋର ମାଣିଆ । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ । ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ, ରଂଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ । ବୟସ ବଢିଛି ହେଲେ ସେ କେବେ ଥକି ପଡି ନାହାଁନ୍ତି । ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ପଡିଆକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ । ଅନୁସାଶନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏହି ଦୁଇଟି ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ।
pillar of cricket coaching in odisha ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସକାଳ ହେଲେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ । ଜୁନିଅର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନିଅର କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ । ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ କାରଖାନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମାଣିଆ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1975 ମସିହାରୁ । ଏହା ପରେ 2011ରେ ସହକାରୀ କ୍ରୀଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ନଥିଲେ । ଏହାପରେ ମାଗଣାରେ ଜାରି ରହିଛି ମାଣିଆ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ।
କିଶୋର ମାଣିଆ । ବୟସ 72 । ହେଲେ ବୟସ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି l ସେ ଏବେ ବି ପଡିଆରେ ଦୌଡ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି l ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି l ବିନା ପାଉଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ l ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଡମିଶନ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଜୋତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ବଡ ପିଲାମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ l
ମାଣିଆ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିଅର-
"ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି l ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଥିଲି ସେଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲି l ବାରିପଦାରେ 1975 ରୁ 1982 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି l ସେଠାରେ ମାହୋଲ ଭଲ ଥିଲା l ମୋର ବାରିପଦାରୁ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା l ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଥିଲେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି l ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ l ତା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାକୁ ଯାଇଛି ସମର କୋଚିଂ ପାଇଁ l କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କଟକରେ କୋଚିଂ ଦେଇଛି l ଜୁନିଅର ଏବଂ ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଇଛି l ଚାରି ବର୍ଷ ଆମେ ଇଷ୍ଟଜୋନ ଚାମ୍ପିଆନ ଥିଲୁ l ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାରିପଦାରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇଥିଲୁ । ସେତେବେଳ ବେଙ୍ଗଲର ଅରୁଣ ଲାଲ ଏବଂ ସୌରଜିତ ମହାପାତ୍ର 8ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ l ସେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ବଲ୍ ପକାଉଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାହୋଲ ଥିଲା l
Shiv Sundar Das Pragati Sportings Club Bhubaneswar 1975ରୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି l ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସମୟ ଟିକେ କମ୍ ଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ l ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଗତି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ (ଭୁବନେଶ୍ୱର)ରେ କୋଚିଂ ଦେଉଛି l ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଲବ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ l ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଛଡା ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି l ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଓଡିଶାରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ l ଆମବେଳେ ଖେଳ ପାଇଁ ସେତେ ସୁବିଧା ନ ଥିଲା l ଏବେ ପିଲାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି l କ୍ରିକେଟ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଖେଳ l ଅନ୍ୟ ଖେଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ଚାଲିବ, ହେଲେ କ୍ରିକେଟରେ ନୁହେଁ l କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ l ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡିଆର ଅଭାବ ଅଛି," କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କୋଚ ମାଣିଆ ସାର ।
କୋଚ ସାରଙ୍କ ଜୀବନୀ-
ସେହିପରି ନିଜ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଭାଗରେ କୋଚ୍ ହିସାବରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି l 2011 ମସିହାରେ ଅବସର ନେଲି l ବିଭାଗ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଛି l ଚାକିରି ସମୟରେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଧ୍ଯାନ ଦେଇଛି l କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ l ମୋ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ l ମୋ ପରିବାର କହିଲେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଚଲର୍ l ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଛଡା କାହାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହୋଇନାହିଁ l ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ବର କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ରୁହେ l ସେମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତି l"
ମାଣଆ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ କୋଚିଂ ନେଇ- ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଭାରତ-ଏ ପୁରୁଷ ଦଳ, ରଞ୍ଜିବ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଭାରତୀୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମରେ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ 1990 ଦଶକରେ ସମର କ୍ୟାମ୍ପରେ କୋଚିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଣିଆ ସାର ।
ତେବେ ମାଣିଆ ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି । ତାପରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାଣିଆ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅ ତାପରେ ଖୋଳକୁ ଭଲପାଏ l ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି l ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି l ସାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ l
"ମୁଁ 2019ରୁ କୋଚିଂ ନେଉଛି । ସାର ମତେ ବ୍ୟାଟିଂ ଡ୍ରିଲ୍, ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମ ପକାନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାନ୍ତି । ମାଣିଆ ସାର ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି । ସବୁ ସଟ ଶିଖାନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଶିଖର ଧାଓ୍ବନ ମୋର ରୋଲ ମଡେଲ," କହିଛନ୍ତି ଜୁନିଅର କ୍ରିକେଟର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ।
"ସାର, ବହୁତ ବଢିଆ ଶିଖାନ୍ତି । ସବୁ ସର୍ଟ ଶିଖାନ୍ତି । କେଉଁ ବଲକୁ କେମିତି ଖେଳିବା କଥା ଶିଖାନ୍ତି । ମୋ ଆଇଡଲ୍ ବିରାଟ କୋହଲି," କହିଛନ୍ତି ଜୁନିଅର କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱସ୍ତିକ ମହାପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର