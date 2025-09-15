'ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ବିଜୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ'
ଏସିଆ କପ କ୍ରିକେଟରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଧିନାୟକ କେହି କାହା ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନାହାନ୍ତି । ଟସ ପଡିବା ସମୟରେ ଏପରିକି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପରେ କେହି କାହାସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ କରିନାହାନ୍ତି ।
Published : September 15, 2025 at 11:03 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ, ବିରୋଧ ପରେ ରବିବାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଏସିଆ କପ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୁଳି ଚଟେଇଛି । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସାତ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ବିଜୟକୁ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ସମର୍ପିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ।
ସ୍କାଏ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।" ଏସିଆ କପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହା ଲଗାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ । ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
This win is dedicated to the armed forces of India and the victims of the Pahalgam attack. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/ueF1cev152— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 14, 2025
ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ହ୍ୱାରା ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ନୃଶଂସ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ । ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ରବିବାର କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପ୍ରସାରକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ମହାନ ଅବସର ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଆମର ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ।"
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଜିର ବିଜୟକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବେ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ, ଏହି ପଡ଼ିଆରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଚେ।ଷ୍ଟା କରିବୁ ।’
ସୀଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ହାତ ମିଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ହେଲେ ଗତ କାଲି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ।
ଏପରିକି ଟସ୍ ପଡିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସଲମାନ ଆଗା ହାତ ମିଳାଇ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ପତ୍ର ଜିମ୍ବାୱେର ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରସାରକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆଗାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ ପରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ବିଜୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ "ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିପ୍ଟ" । କାରଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା।’
