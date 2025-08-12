ETV Bharat / sports

ବିବାହ କରିବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ; ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ 26 କୋଟିର ହୀରା ମୁଦି - CRISTIANO RONALDO ENGAGED

ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗ୍ବେଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Cristiano Ronaldo Gets Engaged To Georgina Rodriguez Know the price of diamond ring
Cristiano Ronaldo Gets Engaged To Georgina Rodriguez Know the price of diamond ring (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025 at 2:24 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:57 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହ କରିବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ । ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗ୍ବେଜଙ୍କୁ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏକ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜ କରିଛନ୍ତି ରୋନାଲ୍ଡୋ । ଏନେଇ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହୀରା ମୁଦିର ଦାମ୍‌ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯିବ । ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାର ଦାମ 26 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ।

CRISTIANO RONALDO ENGAGED
CRISTIANO RONALDO ENGAGED (Georgina insta)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ତାଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାବ ଦେଲେ ଜର୍ଜିନା ଉତ୍ତରରେ ହଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସେ ଫଟୋ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

Cristiano Ronaldo with his girlfriend Georgina
Cristiano Ronaldo with his girlfriend Georgina (AFP PHOTO)

ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ମୁଦିର ଦାମ୍‌ କେତେ ?

ଜର୍ଜିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୀରା ମୁଦିର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଜୁଏଲାରି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଜୁଲିଆ ଚାଫେ ଏହି ମୁଦି ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହୀରା ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ 3 ମଲିୟନ ଡଲାର (ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ 26 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ) । ଜୁଲିଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମୁଦିରେ ଥିବା ପଥରଟି ଏକ 35-କ୍ୟାରେଟର ହୀରା।

ରୋନାଲ୍ଡ ଏବଂ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ:

ରୋନାଲ୍ଡୋ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଡ୍ରିଡର ଏକ ଗୁଚି ଷ୍ଟୋରରେ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ସେଲ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବଢିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଭଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଲା । ଉଭୟଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି - କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଜୁନିଅର, ଟୁଇନ୍ସ ଇଭା ଏବଂ ମାଟେଓ, ଆଲାନା ଏବଂ ବେଲା। ଏପ୍ରିଲ 2022 ରେ ନବଜାତ ଟୁଇନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ।

Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina
Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina (AFP PHOTO)

ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ କ୍ରୀଡା କ୍ୟାରିୟର:

ରୋନାଲ୍ଡୋ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସିପି, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍, ରିଅଲ୍ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଜୁଭେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍‌ରେ ଆଲ୍ ନାସର ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡ କ୍ଲବ୍ ସ୍ତରରେ 794 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 253 ଆସିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, 138 ଗୋଲ୍ ଏବଂ 45 ଆସିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

