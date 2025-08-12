ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହ କରିବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ । ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗ୍ବେଜଙ୍କୁ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏକ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜ କରିଛନ୍ତି ରୋନାଲ୍ଡୋ । ଏନେଇ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହୀରା ମୁଦିର ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯିବ । ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାର ଦାମ 26 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ତାଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାବ ଦେଲେ ଜର୍ଜିନା ଉତ୍ତରରେ ହଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସେ ଫଟୋ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ମୁଦିର ଦାମ୍ କେତେ ?
ଜର୍ଜିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୀରା ମୁଦିର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଜୁଏଲାରି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଜୁଲିଆ ଚାଫେ ଏହି ମୁଦି ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହୀରା ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ 3 ମଲିୟନ ଡଲାର (ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ 26 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ) । ଜୁଲିଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମୁଦିରେ ଥିବା ପଥରଟି ଏକ 35-କ୍ୟାରେଟର ହୀରା।
ରୋନାଲ୍ଡ ଏବଂ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ:
ରୋନାଲ୍ଡୋ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଡ୍ରିଡର ଏକ ଗୁଚି ଷ୍ଟୋରରେ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ସେଲ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବଢିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଭଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଲା । ଉଭୟଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି - କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଜୁନିଅର, ଟୁଇନ୍ସ ଇଭା ଏବଂ ମାଟେଓ, ଆଲାନା ଏବଂ ବେଲା। ଏପ୍ରିଲ 2022 ରେ ନବଜାତ ଟୁଇନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ।
ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ କ୍ରୀଡା କ୍ୟାରିୟର:
ରୋନାଲ୍ଡୋ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସିପି, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍, ରିଅଲ୍ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଜୁଭେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଆଲ୍ ନାସର ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡ କ୍ଲବ୍ ସ୍ତରରେ 794 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 253 ଆସିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, 138 ଗୋଲ୍ ଏବଂ 45 ଆସିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
