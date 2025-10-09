ETV Bharat / sports

ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥିଲା ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା; ଓଡ଼ିଶା ହ୍ଵିଲ ଚେୟାର ରଗବୀ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଦଳ ୭ମ ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ଇଟିଭି ଭାରତ)
Published : October 9, 2025 at 3:15 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଶା କିନ୍ତୁ ଆକାଶଛୁଆଁ । ସେ ଆଶାରେ ଦୃଢତା ରହିଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜୟ ଗୌରବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ଦୃଢତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା । ବୁଧବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ଵିଲ ଚେୟାର ରଗବୀ ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କକ୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି । ଖୁସି ଆଉ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଚିରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା..ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ କଣ ହୋଇ ନ ପାରେ ! ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଦିନେ କରି ଦେଇଥିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ l ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମରୁ କରି ଦେଇ ଦେଇଛି ଅଧିକ ସକ୍ଷମ । ଆଜି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ l

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାର୍ ମାନି ନାହାଁନ୍ତି

ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଦଳ ୭ମ ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମରେ ଏମିତି ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ହାର୍ ନ ମାନି ଜୀବନରେ ଜୟଯାତ୍ରା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚମ୍ପିଆନ ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, କୋଚ୍ ଓ ମେଣ୍ଟରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ଅମିତାଭ ଠାକୁର, କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ପ୍ରମୁଖ ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଏହି ଚମ୍ପିଆନମାନେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ-ଉଷା ପାଢୀ

ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚମ୍ପିଆନମାନେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠା ନେଇ କାମ କଲେ ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ’ । ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଓଡିଶା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଗୌତମ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସୁଜିତ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଆକାଶ ବନଛୋର, ଲିଟନ ସାହୁ, ସୁଧୀର ମଲିକ, ମୁରଲୀ ବେନିଆଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସମ୍ପାଦକ କମଳାକାନ୍ତ ରଥ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଚାମ୍ପିଅନ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

