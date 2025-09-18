ଓଡିଶା ପ୍ରୋ T-20 ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ; ଇରଫାନ-ଦେବାଶିଷ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବାସାଡର
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ OPTL 2025 । କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ ।
କଟକ: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡି଼ଶା ପ୍ରୋ T-20 ଲିଗ୍ । ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OCA) ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଲିଗ୍ର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଲିଗ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଯୋଗଦେଇ OPTL ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ନାଚଗୀତ ସହ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡି଼ଶା ପ୍ରୋ ଟି-ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଲିଗ୍ ବା OPTL 2025 । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମ୍ୟାଚର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚର ଟସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା । ଲିଗ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବାସଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳି ଓ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ପ୍ରତିଭା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଭଳି OPTLର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ OCA ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ।"
ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଓଡି଼ଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ଦେଉଛି । ଏଠାରେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଗାମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ଓ ସଂକଳ୍ପର ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିଅମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
From the grand trophy reveal to the first toss — Opening Day had it all!— Odisha Pro T20 League (@OdishaProT20) September 17, 2025
Relive the moments that marked the beginning of Odisha Pro T20 League 2025.[Part -2]#OdishaProT20League #OPTL #OpeningDay #CricketCelebration #OdishaCricket pic.twitter.com/RNS1Z1cujQ
ପୁରସ୍କାର ରାଶି:
6ଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଓଡି଼ଶା ପ୍ରୋ T-20 ଲିଗ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ସହ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଉପବିଜେତା ଟୁମ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।
6ଟି ଟିମ୍:
- ପୁରୀ ଟାଇଟନ୍ସ (Puri Titans)
- କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ (Keonjhar Miners )
- କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ (Cuttack Panthers)
- ଭୁବନେଶ୍ବର ଟାଇଗର୍ସ (Bhubaneswar Tigers)
- ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିଅର୍ସ(Sambalpur Warriors )
- ରାଉଲକେଲା ଷ୍ଟିଲର୍ସ (Rourkela Steelers)
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି-ଟ୍ରେଷ୍ଟି ଲିଗ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ପାନ୍ଥର୍ସ ଶେଷ ବଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି ।
Cuttack Panthers takes the win in the first showdown! A sensational start to OPTL 2025! The season is officially live!#OdishaProT20League #OPTL #MatchResult #CricketOdisha pic.twitter.com/m3yyreSuvV— Odisha Pro T20 League (@OdishaProT20) September 17, 2025
ଲିଗ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବାସଡର:
OCA ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ଆରିଭା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଲିଗ୍, ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପେସର ଇରଫାନ ପଠାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ରହିଛନ୍ତି ।
ଷ୍ଟାଡିଅମର ନବକଳେବର:
ଷ୍ଟାଡିଅମର ନବକଳେବର ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିସିସିଆଇଇ ଓ ଓସିଏର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଡିଅମର ନବକଳେବର ଯିବ ବୋଲି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
