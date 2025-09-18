ETV Bharat / sports

ଓଡିଶା ପ୍ରୋ T-20 ଲିଗ୍‌ ଆରମ୍ଭ; ଇରଫାନ-ଦେବାଶିଷ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ ଆମ୍ବାସାଡର

ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ OPTL 2025  । କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ ।

Odisha Pro T20 League
Odisha Pro T20 League (@cricket_odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025

କଟକ: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡି଼ଶା ପ୍ରୋ T-20 ଲିଗ୍ । ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OCA) ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଲିଗ୍‌ର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଲିଗ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଯୋଗଦେଇ OPTL ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

CM Mohan Majhi Inaugurated Odisha Pro T20 League (ETV Bharat)

Odisha Pro T-20 League:

ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ନାଚଗୀତ ସହ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡି଼ଶା ପ୍ରୋ ଟି-ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଲିଗ୍ ବା OPTL 2025 । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମ୍ୟାଚର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚର ଟସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା । ଲିଗ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବାସଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳି ଓ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ପ୍ରତିଭା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଭଳି OPTLର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ OCA ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ।"

Odisha Pro T20 League
Odisha Pro T20 League (@cricket_odisha)

ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଓଡି଼ଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ଦେଉଛି । ଏଠାରେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଗାମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ଓ ସଂକଳ୍ପର ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିଅମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ପୁରସ୍କାର ରାଶି:

6ଟି ଟିମ୍‌କୁ ନେଇ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଓଡି଼ଶା ପ୍ରୋ T-20 ଲିଗ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ସହ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଉପବିଜେତା ଟୁମ୍‌କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।

Odisha Pro T20 League
Odisha Pro T20 League (@cricket_odisha)

6ଟି ଟିମ୍‌:

  • ପୁରୀ ଟାଇଟନ୍ସ (Puri Titans)
  • କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ (Keonjhar Miners )
  • କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ (Cuttack Panthers)
  • ଭୁବନେଶ୍ବର ଟାଇଗର୍ସ (Bhubaneswar Tigers)
  • ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିଅର୍ସ(Sambalpur Warriors )
  • ରାଉଲକେଲା ଷ୍ଟିଲର୍ସ (Rourkela Steelers)

ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି-ଟ୍ରେଷ୍ଟି ଲିଗ୍‌ର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ପାନ୍ଥର୍ସ ଶେଷ ବଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି ।

ଲିଗ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବାସଡର:

OCA ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ଆରିଭା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଲିଗ୍, ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପେସର ଇରଫାନ ପଠାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ରହିଛନ୍ତି ।

ଷ୍ଟାଡିଅମର ନବକଳେବର:

ଷ୍ଟାଡିଅମର ନବକଳେବର ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିସିସିଆଇଇ ଓ ଓସିଏର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଡିଅମର ନବକଳେବର ଯିବ ବୋଲି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।

Odisha Pro T20 League
Odisha Pro T20 League (@cricket_odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

