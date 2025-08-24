ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ 'ଟେଷ୍ଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ' ପୂଜାରା, ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 500 ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ ସର୍ବାଧିକ ରନ ହାସଲକାରୀ ।

Cheteshwar Pujara
Cheteshwar Pujara (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 12:43 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 1:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ଭେଟେରାନ କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରା । କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ସେ ଆଜି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ବେଶ ଦବଦବା ରହିଥିଲା । ଏକ୍ସରେ ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରା ଏବ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଚେତେଶ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା, ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଫିଲ୍ଡରେ ପାଦ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ଭଲ ଜିନିଷର ଦିନେ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। "

କ୍ରିକେଟରୁ ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ କିଙ୍ଗ୍‌:

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପୂଜାରାଙ୍କ ବେଶ ଦବବଦା ରହିଥିଲା । ଟ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧୌର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣଅଣ ଅବଦାନକୁ କ୍ରିଡାପ୍ରେମୀ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ । 36 ବର୍ଷିୟ ପୂଜାରା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ ସର୍ବାଧିକ ରନ ହାସଲକାରୀ । ସେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 103ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 43.60 ହାରରେ 7,195 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 19 ଶତକ ଏବଂ 35 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 206 ଅପରାଜିତ । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଛାପ ଛାଡିଥିବା ଏହି ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ କେବଳ 5 ଟି ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କେବଳ 51 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରିଲିଆରେ ପୂଜାରାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟିଂ:

2018-19ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲା । ଏହି ସିରିଜ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିବା କେବଳ ପୂଜାରାଙ୍କ ପାଇଁ । ସେ ଏହି ସିରିଜରେ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ । ପୂଜାରା 1258 ବଲ୍‌ ସାମ୍ନା କରି ତିନୋଟି ଶତକ ସହିତ ମୋଟ 521 ରନ କରିଥିଲେ ।

ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 500+ ବଲ୍ ଖେଳିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ:

ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 500+ ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୂଜାରା ।2017 ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ରାଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟରେ 525 ବଲ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ 495 ବଲ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ।

ପୂଜାରାଙ୍କ ଫ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ଯାରିୟର:

ଫ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପୂଜାରା 278 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 51 ହାରରେ ମୋଟ 21301 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 66 ଶତକ ଏବଂ 81 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହେଉଛି 352 ରନ୍।

ବାପାଙ୍କ ଦେଖାଇଥିଲେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରାସ୍ତା:

ରାଜକୋଟର ଏହି ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ବାପା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ପାଇଁ 100 ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିବା 15ତମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ପୂଜାରା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଟିନ୍ କୋଠି ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ନିମ ଗଛ ତଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ହଜାର ବଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏ ନିଜେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେ ପୁଅର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲେ ।

ପୂଜାରାଙ୍କ ରେକର୍ଡ:

ପୂଜାରା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ 2025ରେ ଏହି ଫର୍ମାଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ।

  • 6ଟି ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 2ଟି ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର
  • 2006 U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି
  • 2013 ICC ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି
  • 2018-19 ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି
  • ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 500+ ବଲ୍ ଖେଳିବାରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ
  • BGT ସିରିଜରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ (1,258)
  • ଗତ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସମସ୍ତ 5 ଦିନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି।
  • ପୂଜାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଶେଷ ଥର 2023ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିଲେ।

