ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଏହି ଖବରକୁ ନିଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଚୁପଚାପ୍ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଭୟ ସନ୍ତାନ ସାରା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଭୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ ରବି ଘାଇଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ରବି ଘାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରବି ଘାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
Arjun Tendulkar, son of Sachin Tendulkar, has begun a new innings in life by getting engaged to Sania Chandok, granddaughter of well-known Mumbai businessman Ravi Ghai.— CricVipez (@CricVipezAP) August 14, 2025
The engagement took place in an intimate ceremony on Wednesday, attended by close family members and friends… pic.twitter.com/UU7DXYXuxm
ରବି ଘାଇ କିଏ?
ରବି ଘାଇ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏ ଗ୍ରାଭିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ର ମୁଖ୍ୟ। ଏହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରବି ମୁମ୍ବାଇର ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, 'ଦି ବ୍ରୁକଲିନ୍ କ୍ରିମେରୀ' ବ୍ରାଣ୍ଡର ମାଲିକ।
ରବି ଘାଇ 1967 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଇକବାଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ନେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ମିରର୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଇକବାଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା 'ଆଇକେ' ଘାଇଙ୍କ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ରବି ଘାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବ ଘାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଭିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।
ବାପା- ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଭିସ୍ ହସପିଟାଲିଟିର ମାଲିକାନା ନେଇ ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରବି ଘାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବ ଘାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଠକେଇର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।
ରବି ଘାଇଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ଘାଇ ପରିବାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାଭିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଗବେଷଣା ଫାର୍ମ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାଭିସ୍ ଫୁଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 23-24ରେ 624 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୧୮.୪୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IPL 2023: ପୁଅ ପାଇଁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ, IPL ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ପିତା-ପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସଚିନ-ଅର୍ଜୁନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି: ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଜୁନିଅର ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶତକ ହାସଲ, ଦୋହରାଇଲେ ବାପାଙ୍କ ଇତିହାସ