ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପିଲାଟି ଦିନରୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଥିଲା ଆଗ୍ରହ । କ୍ରୀଡାରେ ନାଁ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ କମାଲ କରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ । ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (ବଡିଂ ବିଲଡିଂ)ରେ ପାଦ ଥାପି ନିଜର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ବକ୍ସିଂ ଏବଂ ଶେଷରେ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଭାବରେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅମିତ ସେଠୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ଉଦ୍ୟମ । ଦେଖିନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ...
କ୍ରୀଡାପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (ବଡିଂ ବିଲଡିଂ)ରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର । ୨୦୧୯ ରେ ହିଁ ବ୍ୟାୟମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଭିଯାନ । ଗଜପତିରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 'ମିଷ୍ଟର ଗଜପତି'ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅମିତଙ୍କୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ନିଶା ଘାରିଥିଲା ।
ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ-
ଅମିତଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ । ୨୦୨୨ରେ ହିଁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ । ପ୍ରଥମରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବକ୍ସିଂରୁ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢିଥିଲା । ଏନେଇ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆପଟ । ଏଥିସହ ବିଟୁର ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବାରିକ ସାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିବା କୁହନ୍ତି ଏହି ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଅମିତ ସେଠୀ (୨୧) ।
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆମେଚର୍ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା-
ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆମେଚର୍ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅମିତ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୁଲାଇ-୯ ତାରିଖରୁ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ । ଷଷ୍ଠ ୱାକୋ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆମେଚୁର୍ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ୍ । ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ ଆପାଟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଅମିତ ଚଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲାଇଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ଓ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ୱାକୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୮ଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଗକୁ ରାୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅମିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପଦକ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରୁ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅମିତଙ୍କ ନାମ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କୁହନ୍ତି ।
'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅମିତ କହିଛନ୍ତି, "କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିଥିବାରୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରତେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ କ୍ରୀଡା ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ । ସକାଳ ସମୟରେ ଦୌଡ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦିନର ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ବ୍ୟାୟମ । ଏହାପରେ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାକୁ ନେଇ ଦିନ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ । ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ଠାରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ ।"
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି.ଟେକ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମିତ । ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହରୁ ଦେଶରେ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଅଧିକା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ବହୁ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଏହି କ୍ରୀଡାରେ ସଫଳତା ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଜଣଙ୍କ । ସେହିପରି ଆବୁଧାବୀରେ ୨୦୨୯ ମସିହାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିମରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ନିଜେ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଣୁ ପ୍ରତେକ ଏହି ଅବସରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅମିତଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବା କୁହନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରରେ ପାଠପଢାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦୁଇଟି ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ପରିବାରରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଅମିତଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ କହିବା କଥା, "ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସି ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଏପରି କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନେଇ ଅମିତ ବେଶ ଖୁସି ।"
"ଅମିତଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଅଛି । ତେଣୁ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି," କହିଛନ୍ତି ଅମିତଙ୍କ ବାପା ।
ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର