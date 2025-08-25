ETV Bharat / sports

ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ BCCIକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, Dream11 ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ଶେଷ - BCCI ENDS SPONSORSHIP WITH DREAM 11

ଗୁରୁବାର ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍ 2025 ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ BCCI Dream11 ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

Published : August 25, 2025 at 2:34 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସିରୁ Dream11 ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସିର ପ୍ରାୟୋଜକ/ଜର୍ସି ପାର୍ଟନର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ Dream11 ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ନିୟମ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ଏହା ଏବେ ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ଏହା ସହିତ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ Dream11 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ANIକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ବିସିସିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କୌଣସି ସଂଗଠନ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ'।

ବିସିସିଆଇକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି

Dream11 ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ-BCCI 2023 ମସିହାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। Dream11କୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇକୁ 358 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ​​କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବିସିସିଆଇ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି।

ନୂଆ ପ୍ରାୟୋଜକ କିଏ ହେବେ ?

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ କାହାର ନାମ ରହିବ ତାହାର ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ। କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟାଟା, ରିଲାଏନ୍ସ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟାଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରାୟୋଜକ, ଯେତେବେଳେ କି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରୋ, ଜିରୋଧା ଭଳି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରିବେ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଟୟୋଟା ଭଳି ବଡ଼ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ପେପ୍ସି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଉପରେ ନିଷେଧ

ଏହି ବିଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହିତ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ (ଯେପରିକି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କ୍ରୀଡା, ରମି, ପୋକର, ଲଟେରୀ, ବେଟିଂ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସହାୟତା କରିବା, ଏସବୁକୁ ବେଆଇନ କରାଯାଇଛି।

