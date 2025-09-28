ETV Bharat / sports

ମିଥୁନ ମନହାସ ନୂତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ; ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ

ରୋଜର ବିନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଥୁନ ମନହାସଙ୍କୁ ନୂତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ରୋଜର ବିନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ହେବେ।

Former cricketer and BCCI Presidential candidate Mithun Manhas, center, and the cricket board's Honorary Treasurer Prabhtej Singh Bhatia, right, arrive for the board's Annual General Meeting (AGM) at its headquarters, in Mumbai, Sunday, Sept. 28, 2025 (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2025 at 4:14 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ନୂତନ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ମିଥୁନ୍ ମନହାସ୍। ସେ ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା (AGM)ରେ BCCIର ନୂତନ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମିଥୁନ୍ ମନହାସ୍ ଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ BCCI ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ହେବା ବିଷୟରେ ମିଥୁନ ମନହାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଦକ୍ଷତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବି... ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋର୍ଡ। ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳାଳି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆମ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି... ଏକମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି, ବିକାଶ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା।"

ସୂଚନା ପୋଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅବସର। ମିଥୁନ୍ ମନହାସ୍ ଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପୂର୍ବତନ ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରବିବାର ଥିଲା, ଯାହା ଘଟଣାକ୍ରମେ ମୋର ଜନ୍ମମାଟି ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, କିସ୍ତୱାରର ଝିଅ ଶୀତଲ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଭଦ୍ରୱାହର ପୁଅ ମିଥୁନ୍ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।"

ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁ ପଦବୀ ମିଳିଛି:

ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କୁ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭତେଜ ସିଂହ ଭାଟିଆଙ୍କୁ BCCI ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରଘୁରାମ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ BCCI କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ଶାହଙ୍କୁ ଆପେକ୍ସ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅରୁଣ ଧୂମଲ ଏବଂ ଏମ୍. ଖୈରୁଲ ଜମାଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆରପି ସିଂହ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସେମାନେ ଚୟନ କମିଟିରେ ସୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଏସ୍ ଶରଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅମିତା ଶର୍ମା ମହିଳା ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟିର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ପାଞ୍ଚଟି ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 116ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିବା ଶର୍ମା, ନୀତୁ ଡେଭିଡଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସୁଲକ୍ଷଣା ନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରାବନ୍ତି ନାଇଡୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ମିଥୁନ ମନହାସ କିଏ?

ମିଥୁନ ମନହାସ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ଯଦିଓ ସେ କେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମିଥୁନ ମନହାସ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 157ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 27 ଶତକ ଏବଂ 49 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ 9714 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ମନହାସ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ, ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ମନହାସଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଉଭୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (JKCA) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ BCCIରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। 1997/98 ସିଜନରେ ଘରୋଇ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ, ମନହାସ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ, 2007-2008ରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସହ, 657.76ହାରରେ 921 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 2015ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ରୋଜର ବିନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନୂତନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ପଦ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସଚିବ ଭାବେ ଜାରି ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଉପ-ସଭାପତି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

