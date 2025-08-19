ମୁମ୍ବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 (Asia Cup 2025) ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି-20 ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦଳର କମାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଥିବାବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଦଳର ଅଂଶ ଥିବା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରମନଦୀପ ସିଂହ, ରବି ବିଷ୍ନୋଇ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ଘୋଷିତ ଦଳ ଉପରେ ଏକ ନଜର
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୂଳଦୀପ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରିଂକୁ ସିଂ
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 🔽 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
ବୁମରାହ ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୨୪ରେ ବ୍ରିଜଟାଉନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟି-20 ଖେଳିବା ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟି୨୦ ଖେଳିବା ପରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଟି-20 ସିରିଜରୁ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି- ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ନୋଇନି, ରମନଦୀପ ସିଂହ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ୟୁଏଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏସିଆ କପ୍
ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦଳକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ- UAEରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ରବିବାର) ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ରବିବାର) ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
GROUP- A- ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, UAE ଏବଂ ଓମାନ
GROUP- B- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ
Asia Cup 2025 Schedule announced | India to face Pakistan on 14th September, 2025.— ANI (@ANI) July 26, 2025
India, Pakistan, UAE, Oman in Group A
Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, and Hong Kong in Group B pic.twitter.com/bZVUzHwVAw
ଭାରତର ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ UAE ବିପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, UAE ଏବଂ ଓମାନକୁ ଗ୍ରୁପ-Aରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ଗ୍ରୁପ-Bରେ ଅଛନ୍ତି। 19 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ACC 17 ଜଣିଆ ଦଳକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ୟୁଏଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏସିଆ କପ୍, 14ରେ ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍