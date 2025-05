ETV Bharat / sports

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କରାଗଲା ନୂଆ ଅଧିନାୟକ? - INDIA TOUR OF ENGLAND

BCCI ANNOUNCED INDIA UNDER 19 SQUAD ( IANS Photo )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 22, 2025 at 6:16 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 6:28 PM IST 2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 16 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। 24 ଜୁନ୍ ରୁ 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ୫ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2025ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି IPL 2025ର ଜଣେ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ଚଳିତ ସିଜିନର ମଝିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ -CSKରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 34.33 ହାରରେ ଏବଂ 187.27 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ମୋଟ 206 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି CSK ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ବଳ୍ପ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ 28ଟି ଚୌକା ଏବଂ 8ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। BCCI ଏହି ଦଳରେ IPL 2025ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ଯୁବ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି। ସେ ଏହି ସିଜିନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 36 ହାରରେ 252 ରନ ଏବଂ 206.55ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 34 ବଲ୍‌ରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଲ ବଲ୍ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହରବଂଶ ସିଂହ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ଆଦିତ୍ୟ ରାଣା ଏବଂ ଅନମୋଲଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-19 ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର U19 ଦଳ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ(ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟଭଂଶୀ, ବିିହାନ ମଲହୋତ୍ରା, ମୌଲରାଜ ସିଂ ଚାଭଡା, ରାହୁଲ କୁମାର, ହରଭାଂଶ ସିଂ(ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆର.ଏସ୍ ଆମ୍ବ୍ରିସ୍, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ଖିଲନ୍ ପଟେଲ, ହେନିଲ ପଟେଲ, ଆଦିତ୍ୟ ରାଣା, ଅନମୋଲଜିତ୍ ସିଂ, ୟୁଦ୍ଧାଜିତ୍ ଗୁହା, ପ୍ରଣବ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଓ ମହମ୍ମଦ ଇନାନ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି: ନମାନ ପୁଷ୍ପ, ଡି ଦୀପେଶ, ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ, ବିକଳ୍ପ ତିୱାରୀ, ଅଳଙ୍କୃତ ରାପୋଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର) ଭାରତର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଜୁନ୍ 24 (ମଙ୍ଗଳବାର)- ଲଫବରୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକଦିବସୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍

ଜୁନ୍ 27 (ଶୁକ୍ରବାର)- ହୋଭରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁନ୍ 30 (ସୋମବାର)- ନର୍ଥାମ୍ପଟନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 2 (ବୁଧବାର)- ନର୍ଥାମ୍ପଟନରେ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 5 (ଶନିବାର)- ୱର୍ସେଷ୍ଟରରେ ଚତୁର୍ଥ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 7 (ସୋମବାର)- ୱର୍ସେଷ୍ଟରରେ 5ମ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 12 (ଶନିବାର)ରୁ ଜୁଲାଇ 15 (ମଙ୍ଗଳବାର)- ବେକେନହାମରେ ପ୍ରଥମ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍

ଜୁଲାଇ 20 (ରବିବାର)ରୁ ଜୁଲାଇ 23 (ବୁଧବାର)- ଚେମସଫୋର୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ରିକେଟର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହେବ ତାଜା, ୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏହି ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 16 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। 24 ଜୁନ୍ ରୁ 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ୫ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2025ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି IPL 2025ର ଜଣେ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ଚଳିତ ସିଜିନର ମଝିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ -CSKରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 34.33 ହାରରେ ଏବଂ 187.27 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ମୋଟ 206 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି CSK ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ବଳ୍ପ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ 28ଟି ଚୌକା ଏବଂ 8ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। BCCI ଏହି ଦଳରେ IPL 2025ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ଯୁବ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି। ସେ ଏହି ସିଜିନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 36 ହାରରେ 252 ରନ ଏବଂ 206.55ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 34 ବଲ୍‌ରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଲ ବଲ୍ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହରବଂଶ ସିଂହ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ଆଦିତ୍ୟ ରାଣା ଏବଂ ଅନମୋଲଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-19 ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର U19 ଦଳ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ(ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟଭଂଶୀ, ବିିହାନ ମଲହୋତ୍ରା, ମୌଲରାଜ ସିଂ ଚାଭଡା, ରାହୁଲ କୁମାର, ହରଭାଂଶ ସିଂ(ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆର.ଏସ୍ ଆମ୍ବ୍ରିସ୍, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ଖିଲନ୍ ପଟେଲ, ହେନିଲ ପଟେଲ, ଆଦିତ୍ୟ ରାଣା, ଅନମୋଲଜିତ୍ ସିଂ, ୟୁଦ୍ଧାଜିତ୍ ଗୁହା, ପ୍ରଣବ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଓ ମହମ୍ମଦ ଇନାନ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି: ନମାନ ପୁଷ୍ପ, ଡି ଦୀପେଶ, ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ, ବିକଳ୍ପ ତିୱାରୀ, ଅଳଙ୍କୃତ ରାପୋଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର) ଭାରତର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଜୁନ୍ 24 (ମଙ୍ଗଳବାର)- ଲଫବରୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକଦିବସୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍

ଜୁନ୍ 27 (ଶୁକ୍ରବାର)- ହୋଭରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁନ୍ 30 (ସୋମବାର)- ନର୍ଥାମ୍ପଟନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 2 (ବୁଧବାର)- ନର୍ଥାମ୍ପଟନରେ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 5 (ଶନିବାର)- ୱର୍ସେଷ୍ଟରରେ ଚତୁର୍ଥ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 7 (ସୋମବାର)- ୱର୍ସେଷ୍ଟରରେ 5ମ ଏକଦିବସୀୟ

ଜୁଲାଇ 12 (ଶନିବାର)ରୁ ଜୁଲାଇ 15 (ମଙ୍ଗଳବାର)- ବେକେନହାମରେ ପ୍ରଥମ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍

ଜୁଲାଇ 20 (ରବିବାର)ରୁ ଜୁଲାଇ 23 (ବୁଧବାର)- ଚେମସଫୋର୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ରିକେଟର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହେବ ତାଜା, ୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏହି ଦେଶ

Last Updated : May 22, 2025 at 6:28 PM IST