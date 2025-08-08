Ballon d’Or 2025 Nomination list: 2025 ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ 30 ଜଣ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସମାରୋହରେ ବିଜେତା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମାରୋହ ବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ।
ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରୁ ମେସି-ରୋନାଲ୍ଡୋ ବାହାର
ଏହି ତାଲିକାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏହି ବର୍ଷର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଫୁଟବଲ୍ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ଖେଳାଳି ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି। ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ଥର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ରୋନାଲ୍ଡୋ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଥର ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳି। ମେସି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2023ରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2017ରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମେସି ଆମେରିକୀୟ କ୍ଲବ୍ ଇଣ୍ଟର ମିଆମି ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରୋନାଲ୍ଡୋ ସାଉଦି ଆରବ କ୍ଲବ ଅଲ୍ ନାସର ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି।
ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ କ'ଣ?
ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର, ଯାହା 1956 ମସିହାରୁ ଫରାସୀ ପତ୍ରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ସିଜନ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଫରାସୀ ପ୍ରକାଶନ ଲ'ଇକ୍ୱିପ୍ର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପୂର୍ବ ସିଜନ୍ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାର କରି 30 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ମନୋନୟନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, FIFA ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ଦେଶର ଜଣେ ଫୁଟବଲ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ରମ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ।
ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ 2025 ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି
ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନୋନିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି- ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍, ଭିକ୍ଟର ଗୟୋକେରେସ୍, ସ୍କଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ଟୋମିନେ, ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡ, ଅଖ୍ରାଫ ହାକିମି, ଉସମାନ ଡେମ୍ବେଲେ, ନୁନୋ ମେଣ୍ଡେସ, ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ, ଜିଆନଲୁଇଜି ଡୋନାରାମମା, ଜୋଆ ନେଭସ, ଲାଉଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ, ଡିଜାୟରି ଡୋ, ଭର୍ଜିଲ ଭାନ ଡିକ୍, ମାଇକେଲ ଅଲିସେ, ଡେନଜେଲ ଡମ୍ଫ୍ରିଜ, କୋଲ ପାଲମେର, ସେରହଉ ଗୁଇରାସି, ଖିଚା କ୍ୱାରାଟସ୍କେଲିଆ, ରୋବର୍ଟ ଲେୱାଣ୍ଡୋସ୍କି, ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିଅର୍, ଆଲେକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟର, ଭିଟିନା, ଫ୍ଲୋରିଆନ୍ ୱର୍ଟଜ୍, କିଲିଆନ୍ ମବାପ୍ପେ, ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ୍, ପେଦ୍ରି, ରାଫିନହା, ଡିକ୍ଲାନ ରାଇସ୍, ଫାବିଆନ୍ ରୁଇଜ୍ ଓ ହେରି କାନେ।
ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର
ଉସମାନ ଡେମ୍ବେଲେ: ପିଏସଜିର ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର। କ୍ଲବ ପାଇଁ ଟ୍ରେବଲ ଜିତିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲବର ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଆମେରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫିଫା କ୍ଲବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ 35ଟି ଗୋଲ୍ ଅବଂ 16ଟି ଆସିଷ୍ଟର ଭାବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସିଜନ ଶେଷ କରିଥିଲେ।
ରାଫିନହା: ଏହି ବ୍ରାଜିଲୀୟ ଖେଳାଳି ଗତ ସିଜନରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାର୍ସିଲୋନାକୁ ଲା ଲିଗା ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟାଇଟଲର ଦାବିଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ସିଜନରେ 34ଟି ଗୋଲ୍ ଏବଂ 25ଟି ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ।
ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ୍: ଏହି 17 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପାନିସ୍ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ଗତ ସିଜନରେ ବାର୍ସିଲୋନାର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଫିନହାଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେ ଗତ ସିଜନରେ 18ଟି ଗୋଲ ଏବଂ 25ଟି ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ।
2025 ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ମହିଳା ଖେଳାଳି
ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନୋନିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି- ସାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟିମୋର, ବାର୍ବାରା ବାଣ୍ଡା, ଆଇଟାନା ବୋନମାଟି, ଲୁସି ବ୍ରୋଞ୍ଜ, କ୍ଲାରା ବୁହଲ୍, ମାରିଓନା କାଲଡେଣ୍ଟି, ସୋଫିଆ କାଣ୍ଟୋର, ଷ୍ଟେଫ୍ କ୍ୟାଟଲି, ଟେମୱା ଚାୱିଙ୍ଗା, ମେଲଚି ଡୁମୋର୍ନେ, ଏମିଲି ଫକ୍ସ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନା ଗିରେଲି, ଏସ୍ଥର ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍, କାରୋଲିନ୍ ଗ୍ରାହାମ୍ ହାନସେନ୍, ହାନା ହାମ୍ପଟନ୍, ପର୍ନିଲ୍ ହାର୍ଡର୍, ପାଟ୍ରି ଗୁଇଜାରୋ, ଆମାଣ୍ଡା ଗୁଟିରେସ୍, ଲିଣ୍ଡସେ ହିପ୍ସ, କ୍ଲୋ କେଲି, ଫ୍ରିଡା ଲିଓନହାର୍ଡସନ୍-ମାନୁମ୍, ମାର୍ଟା, କ୍ଲାରା ମାଟେଓ, ଇଭା ପାଜୋର, କ୍ଲାଉଡିଆ ପିନା, ଆଲେକ୍ସିଆ ପୁଟେଲାସ୍, ଆଲେସିଆ ରୁସୋ, ଜୋହାନା ରାଇଞ୍ଜେନ କାନେରିଡ୍, କାରୋଲିନ୍ ୱେୟାର, ଲିଆ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍।
